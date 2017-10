De Persgroep en Medialaan worden één mediagroep 08u13 0 BELGA Economie De Persgroep, uitgever van deze krant, heeft zijn belang van 50% in de audiovisuele onderneming Medialaan opgetrokken tot 100 procent door de overname van de deelneming van mede-aandeelhouder Roularta Media Group. Anderzijds koopt Roularta de helft van de aandelen van Mediafin die De Persgroep in portefeuille heeft. Mediafin is de uitgever van De Tijd en L'Echo. De andere helft is in handen van Groupe Rossel.

Christian Van Thillo, CEO van De Persgroep: " De Persgroep is in België voornamelijk actief in media die zich richten tot een breed publiek. De uitbreiding van de deelneming in Medialaan is van strategische waarde voor onze onderneming. De convergentie van alle media op het internet wordt elke dag belangrijker. We willen onze positie in de digitale wereld substantieel versterken om lokaal te kunnen concurreren met de technologiereuzen die deze wereld domineren. De sterke audiovisuele marktpositie en expertise van Medialaan zullen daarbij zeker helpen. We nemen anderzijds afscheid van Mediafin dat we samen met de groep Rossel hebben uitgebouwd tot een multimediaal publishing bedrijf met prachtige titels en een zeer succesvolle digitale strategie. Door deze transactie blijft Mediafin in handen van sterke lokale aandeelhouders die de onderneming verder kunnen uitbouwen."



Beide transacties zullen zo snel mogelijk aangemeld worden bij de Belgische Mededingingsautoriteit.