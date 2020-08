De ondernemersfamilie achter JBC snapt als geen ander hoe je koopjes doet op de modemarkt

Helper van Eddy Merckx. JBC. Disco. Het kunnen Slimste mens-antwoorden zijn op de vraag: wat weet u over Jean-Baptiste Claes? De groep achter JBC, geleid door zijn kinderen, neemt Fred & Ginger en CKS over van het failliete FNG. Wie is de ondernemers- familie die koopjes doet in de solden?

De familiale holding Claes Retail Group, bekend van JBC en Mayerline, neemt het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge over van de failliete groep FNG. Van Fred & Ginger en Baker Bridge worden enkel de merknamen overgenomen, niet de winkels. De kindercollecties zullen bij JBC verkocht worden. Van CKS blijven 7 van de 23 winkels open. Dat betekent dat van de zowat 80 winkels van de merken slechts een vierde overblijft. Wat de gevolgen zijn voor het personeel, is nog niet duidelijk. Daarover lieten Bart (56) en Ann (55) Claes nog niks los. Zij zijn de huidige generatie, die JBC overnamen van de pater familias.

Initialenliga

83 jaar is Jean-Baptiste Claes nu. ‘Mijnheer JBC’ legde de fundamenten voor wat een van de grootste modeketens van het land is. JBC speelt in de initialenliga waar C&A en H&M bekende kleppers én uitdagers zijn: het middensegment met een eigentijdse look, voor het gezin.

Wie de man ooit ontmoette, is onder de indruk van zijn doordringende blik, iets wat zijn kinderen ook hebben. Geen blingbling aan het lijf van Jean Claes, die ‘Baptiste’ altijd achterwege laat. Hij is een man van weinig woorden, die toevoeging hoeft er niet bij. Zijn carrière begon hij in een heel ander segment dan de mode. Claes was een niet onverdienstelijk profrenner. Maar hij kon niet uit de schaduw treden van de grote namen van zijn generatie, Eddy Merckx en Jacques Anquetil. Toch reed de Limburger maar liefst drie keer mee in de Tour de France. Zijn hoogtepunt beleefde hij in 1962, met een elfde plaats in Milaan-San Remo en een twaalfde plek in de Ronde van Vlaanderen.

Geslaagde ontsnapping

In 1968 hing hij de fiets aan de haak. Hij was toen al eigenaar van een restaurant en een disco. Maar het nachtleven begon door te wegen en uiteindelijk opende hij in 1975 een kledingzaak in Hasselt: de basis van het huidige JBC. Een geslaagde ontsnapping, heet dat in koerstermen. Hij zou er uiteindelijk achttien jaar aan werken, vooraleer zich volledig toe te leggen op een nieuwe passie: het fokken van drafpaarden. Zijn zoon en dochter kwamen midden jaren 80 in het familiebedrijf, dat toen nog maar vijf winkels telde. Vandaag heeft de groep in België bijna 130 winkels. Sinds 2013 is JBC ook in Duitsland actief. De twee begonnen op de winkelvloer en doorliepen daarna het hele traject van de keten. De taken zijn goed verdeeld. Bart, handelsingenieur van opleiding, is sinds 2003 gedelegeerd bestuurder. Hij is de zakelijke helft van het duo. Ann is de creatieve geest binnen JBC. Zij is het wakende oog voor alles wat met de collecties te maken heeft, ook al volgde ze zelf geen modeopleiding.

Broer en zus hebben elk de helft van de aandelen in handen, waardoor ze evenwaardig in het bedrijf staan. Ze schieten goed met elkaar op, zeggen mensen uit hun omgeving. In het prille begin omschreef het duo zijn takenpakket als ‘kijken, luisteren en zwijgen’. Gaandeweg kregen ze meer speelruimte, die ze gretig invulden. Van hun vader erfden ze een flinke portie gezond boerenverstand. De cultuur bij JBC is vrij informeel en wars van strikte hiërarchie. Duurzaamheid en diversiteit zijn meer dan buzzwords in de bedrijfsvoering. In 2019 werd Ann Claes uitgeroepen tot CSR Professional of the Year, een onderscheiding voor iemand die zorg voor mens en milieu in de praktijk brengt.

E-commerce

Om zich te onderscheiden van andere ketens zette JBC collecties en licenties op met bekende namen als Axelle Red, Karen Damen en Studio 100, en met Walter Van Beirendonck, die de kinderlijn ZulupaPUWA uittekende. JBC hield op modevlak altijd goed de vinger aan de pols. Op het vlak van e-commerce lukte dat lange tijd iets minder. Opkomende concurrenten zoals Zalando zetten JBC onder druk. Op het hoogtepunt, of liever dieptepunt, keek het aan tegen een nettoverlies van 18 miljoen euro. Een fikse kostenoefening drong zich op, en vorig boekjaar was dat verlies al herleid tot 6 miljoen euro.

Sprintje trekken

Vandaag is JBC de kern van de groep Claes Retail Group, die vorig jaar goed was voor 234 miljoen euro omzet. De groep is schuldenvrij, maar kreeg door corona een fikse knauw te verwerken. Bart Claes rekent erop dat het bedrijf dit jaar 10 procent omzet moet prijsgeven. Een overname doen van deze omvang in onzekere tijden getuigt van lef.

In een mededeling klinkt het dat ze “zeer blij zijn dat we deze merken mogen verwelkomen”. “Net als JBC en Mayerline hebben ze een sterke identiteit met een uitgesproken lokale verankering. Wij geloven in de kracht van die lokale toets en hebben de ambitie deze mooie merken een duurzame toekomst te bieden binnen een financieel gezonde familiale groep. Te gepasten tijde zullen we informeren over de volgende stappen van het proces. We hechten veel belang aan open communicatie en die willen we eerst voeren met alle medewerkers.”

Ook analisten zien de logica van deze gedurfde stap. CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge zijn op zich sterke merken met een eigen publiek. Door de omvang kan de modegroep rekenen op schaalvoordelen. Tegelijk koopt het bedrijf van broer en zus Claes zich een toegang tot nieuwe, meer gespecialiseerdere doelgroepen. Ze vullen het gat dat valt door het verdwijnen van FNG Group. Een sprint trekken, heet dat in wielertermen.

