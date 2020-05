De Lijn-topman Roger Kesteloot stapt vervroegd op SPS

29 mei 2020

16u23

Bron: Belga 36 Economie Roger Kesteloot, de directeur-generaal van De Lijn, zal zijn mandaat niet volledig uitzitten. Hij zet eind dit jaar een stap opzij, bevestigt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij.

Het mandaat van Kesteloot liep normaal tot 30 april 2022. Maar eind dit jaar geeft hij de fakkel door aan zijn opvolger of opvolgster. “Tegen dan zullen de resultaten van de benchmark van De Lijn bekend zijn, en zal de reorganisatie van De Lijn, die in 2018 startte, volledig gestabiliseerd zijn”, klinkt het. Kesteloot zal dan nog vier maanden de nieuwe directeur-generaal bijstaan, waarna hij op 1 mei 2021 De Lijn zal verlaten.

Kesteloot is sinds 1998 aan de slag bij De Lijn. In 2009 werd hij waarnemend directeur-generaal, na het vertrek van toenmalig topvrouw Ingrid Lieten. Een jaar later benoemde de Vlaamse regering hem officieel als directeur-generaal.

Lees ook: De Lijn kende “bijzonder moeilijk jaar”: forse toename klachten en geschrapte ritten