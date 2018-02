De hotdogs in Ikea zijn spotgoedkoop. Oprichter Ingvar Kamprad had daar een heel goede reden voor avh

02 februari 2018

15u17

Bron: Bild; Business Insider 0 Economie Wie een bezoek brengt aan Ikea kijkt ongetwijfeld uit naar de snacks op het einde, en vooral de spotgoedkope hotdog is erg in trek. Toch kreeg Ikea-oprichter Ingvar Kamprad veel kritiek van de rest van het bestuur, want de goedkope snacks kostten het bedrijf fortuinen. Maar Kamprad had er een heel goede reden voor.

De Zweedse journaliste Malou von Sivers is een van de weinige journalisten die Kamprad ooit kon interviewen. Von Sivers vertelt in Bild over het gesprek met Kamprad en over hoe hij nooit de armere klanten uit het oog verloor. “Kamprad was een zeer eenvoudige, zeer vriendelijke man en een zeer goede verteller. Een van mijn favoriete verhalen van hem gaat over de hotdog.”

Vijf kronen

In Zweden kost een hotdog en een cola bij Ikea amper vijf kronen (ongeveer 50 eurocent). De raad van bestuur zag hoe de goedkope hotdogs en cola handenvol geld kostten en ze vroegen Kamprad of de prijzen niet konden opgekrikt worden. Maar daar wou Kamprad niks van weten.

“Er zit veel meer achter deze lage prijzen”, zei Kamprad. “Aan het einde van het bezoek hebben ouders gelukkige kinderen op de achterbank zitten en de volgende keer komen ze met een goed gevoel terug naar Ikea. Dat is het belangrijkste.” En aan de prijzen veranderde niets.

In de Belgische vestigingen kost een hotdog met ui en augurk 70 cent.