De honderd rijkste families van ons land hebben samen 48 miljard euro in Luxemburg staan

27 maart 2018

05u14

De honderd rijkste families van ons land hebben samen ruim 48 miljard euro geparkeerd bij meer dan 160 postbusvennootschappen in het Groothertogdom Luxemburg. Dat blijkt uit een onderzoek van De Tijd en Le Soir, die bijna 1,5 miljoen documenten uit het Luxemburgse bedrijvenregister onderzochten.

De postbusvennootschappen bestaan alleen op papier en gebruiken een Luxemburgs adres waar nog tientallen tot duizenden andere postbusvennootschappen gehuisvest zijn. Ze betalen er meestal elk jaar slechts een minimumbelasting van 4.815 euro. Plaatselijke advieskantoren regelen alle verplichtingen.



Fiscale constructies in Luxemburg

Van de vijftig rijkste zakenfamilies in ons land blijken acht op de tien financiële en fiscale constructies in Luxemburg te hebben. Meer dan de helft van de families (56 procent) gebruikt daarvoor enkel een postbusvennootschap. Van de honderd rijkste families zijn nog altijd zes op de tien in Luxemburg aanwezig. Vier op de tien hebben er weinig meer dan een postbusadres, terwijl in totaal meer dan 48 miljard euro eigen vermogen in die postbusvennootschappen zit. Uit het onderzoek blijkt dat de constructies ook naar exotische belastingparadijzen leiden.

Yves Leterme duikt op in dossier postbusconstructie

Opmerkelijk is dat ook Yves Leterme (CD&V) opduikt. De oud-premier was er jarenlang betrokken bij een postbusconstructie achter het Duitse kabelbedrijf Tele Columbus. Leterme ziet geen graten in zijn betrokkenheid bij de constructie, die intussen is opgedoekt. Hij ziet ook geen conflict met zijn vorige topmandaat bij de OESO, hoewel die organisatie juist de strijd aanbond tegen zulke internationale belastingconstructies.