De hele wereldeconomie van 86 biljoen dollar in één grafiek (met een klein hoekje voor België) LH

23 januari 2020

09u33

Bron: HowMuch.net 4 Economie De staat van de wereldeconomie verandert constant. De staat van de wereldeconomie verandert constant. HowMuch.net maakte een ingenieuze, kleurrijke infografiek van de verhoudingen tussen de verschillende wereldeconomieën. Ook België is te zien in de weergave van het globale economische landschap, weliswaar in een klein hoekje.

Ook wij beïnvloeden de wereldeconomie, bijvoorbeeld door boodschappen te doen of benzine te tanken. Net als consumentenvoorkeuren, technologie, handelsrelaties, rentetarieven en valuta verandert ook de wereldeconomie voortdurend, zo legt HowMuch uit.

De gegevens in het diagram zijn gebaseerd op de recentste cijfers van de Wereldbank, gepubliceerd in juli 2019. De vijftien grootste economieën vertegenwoordigen maar liefst 75 procent van het totale wereldwijde bbp (bruto binnenlandse product).

Op basis van de infografiek kwam de site tot nog andere interessante conclusies. Zo wordt de kloof tussen China en de Verenigde Staten steeds kleiner. De VS blijven wel het rijkste land ter wereld en hebben bijna 30 procent van de wereldwijde rijkdom in handen.

Samen hebben de Aziatische landen een groter aandeel in de wereldwijde rijkdom dan de VS. De armoede van onderontwikkelde landen is ook duidelijk zichtbaar in de grafiek. Zo bezitten Afrika en Latijns-Amerika respectievelijk slechts 1,14 en 2,75 procent.

Tot slot beheersen de VS, Europa en China vergelijkbare aandelen in de wereldwijde rijkdom, en dat geeft dan weer aan hoe belangrijk handelsrelaties zijn voor de wereldeconomie.