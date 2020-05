De Croo: grondige controle op coronasteun voor bedrijven in fiscale paradijzen IB

23 mei 2020

07u10

23 mei 2020. De fiscus gaat alle beschikbare gegevens, ook de vele info over buitenlandse bankrekeningen, gebruiken om zeker te zijn dat bedrijven die werken via belastingparadijzen geen coronasteun krijgen. Dat zegt minister van Financiën Alexander De Croo vandaag in De Tijd.

Het is de coronacrisis die ertoe geleid heeft dat België voor het eerst belastingvoordelen koppelt aan een verbod op constructies in belastingparadijzen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op de maatregel over de voorafbetaling van vennootschapsbelasting als ze een dochterbedrijf hebben in een belastingparadijs of als ze voor 100.000 euro of meer aan betalingen hebben gedaan aan vennootschappen in belastingparadijzen, tenzij het gaat om betalingen met een "rechtmatige financiële of economische reden".

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) waarschuwt dat de fiscus alle beschikbare gegevens zal gebruiken om dat te controleren. Hoogleraar Fiscaal Recht Luc De Broe (KU Leuven) meent dat nogal wat bedrijven uit de boot dreigen te vallen.

Ons land gebruikt immers niet de Europese maar de Belgische lijst van belastingparadijzen als referentie, en daarop staan dertig landen. De Broe voorspelt dat de koppeling aan belastingparadijzen vanaf nu ook toegepast zal worden voor andere specifieke belastingvoordelen.