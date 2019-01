De Croo en Reynders zien beursgang van Belfius in april voorlopig niet zitten KVDS

Bron: Belga 0 Economie Minister van Financiën en Open Vld-vicepremier Alexander De Croo ziet een beursgang van staatsbank Belfius in april niet zitten als de beurzen op het huidige niveau blijven. Dat liet hij vanmorgen verstaan in De Ochtend. Ook zijn MR-collega Didier Reynders reageert sceptisch op het idee van CD&V-vicepremier Kris Peeters.

Minister van Economie Kris Peeters zei gisterenmiddag in Het Journaal op één dat er in april misschien een opportuniteit zou zijn om staatsbank Belfius naar de beurs te brengen. "Ik ben heel voorzichtig, maar wel positief", klonk het. Peeters wil ook met een regering in lopende zaken absoluut nog "vechten" voor een oplossing voor de gedupeerde Arco-coöperanten.

Minder optimistisch

Zijn Open Vld-collega Alexander De Croo is minder optimistisch. "Ik ben absoluut voorstander van een beursgang en dat zou eigenlijk al gebeurd moeten zijn. Maar we gaan dat niet doen op het moment dat het solden zijn op de beurs. Als je kijkt naar de beurzen vandaag, wil dat zeggen dat je 2 miljard euro laat liggen", zei hij in De Ochtend. "Ik heb geen glazen bol, maar als de beurzen blijven zoals ze zijn, dan laten we veel geld liggen."





De Croo zei dat er binnen de regering nog over gesproken zal worden, maar voegde eraan toe dat hij denkt dat een regering in lopende zaken zo'n beslissing niet kan nemen.

Ook MR-collega Didier Reynders is sceptisch. "Met een herstel van de beurzen is dat misschien mogelijk, maar nu zie ik daar geen opportuniteit voor op financieel vlak", zei hij in De Ochtend. "De beurzen staan overal op een zeer laag niveau, ook bij ons. Dus het is zeer moeilijk om nu aan een introductie van een deel van Belfius op de beurs te denken. Maar misschien hebben we over enkele maanden wel een heel andere situatie."

Molenbeek

Reynders ziet de campagne voor de verkiezingen van mei hier en daar al doorschemeren, liet hij verstaan. Hij wees daarbij naar CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, die afgelopen weekend pleitte voor een eengemaakte politiezone voor Brussel na de rellen van oudejaarsnacht. "Voor dergelijke problemen is geen institutionele oplossing", maakte Brusselaar Reynders zich sterk. "Kijk naar Parijs: daar is een eengemaakte zone, maar is het daar nu beter dan in Molenbeek? We zullen in de aanloop naar de verkiezingen wel meer oplossingen vanuit Vlaanderen voor Brussel horen. Minister De Crem is ook een politicus."

Reynders is zelf geen voorstander van een eengemaakte Brusselse politiezone, maar liet de deur wel op een kier. "De grote incidenten in Brussel kunnen we beter vanop een centraal hoofdkwartier in het centrum van de stad beheren. Maar voor andere zaken is het nuttig om dichtbij de bevolking te blijven."