De Croo: “Britten zijn meester in bijkomende chaos te creëren. Vier op de vijf Belgische bedrijven niet voorbereid op brexit” IB

16 januari 2019

04u10

Bron: Belga 7 Economie Volgens minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) is het aan de Britten om duidelijk te maken wat ze wél willen, nu het brexitakkoord tussen de Britse regering en de Europese onderhandelaars in het Britse Lagerhuis is afgeschoten. “We zijn de voorbije maanden van de ene verrassing in de andere gevallen. De enige constante is dat de Britten meester zijn in zichzelf in de voet schieten en bijkomende chaos creëren”, zei hij in De Ochtend. De belangrijkste ministers van de federale regering komen om 10 uur bijeen over de brexit. Na afloop volgt een persconferentie.

Van de 25.000 Belgische bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handel drijven, zijn er maar 5.000 klaar voor de douaneformaliteiten die gepaard gaan met een brexit. Dat blijkt uit cijfers die De Croo opvroeg bij de douane, meldt De Tijd vandaag.

Het brexitplan van de Britse premier Theresa May is gisterenavond met een grote meerderheid weggestemd in het Britse Lagerhuis. Hoe het nu verder moet, is compleet onduidelijk. Volgens Open Vld-vicepremier De Croo is het nu aan de Britten om daar klaarheid in te scheppen. “Men is tegen de brexitdeal, tegen een nieuw referendum, tegen een harde brexit, men wil geen lid van de EU zijn, maar wat wil men dan wel? De tijd begint te dringen, 29 maart is niet veraf.”

Versnelling hoger schakelen

De Croo spoort de Belgische bedrijven aan om een versnelling hoger te schakelen in de voorbereidingen op een brexit, een dag nadat de brexitdeal van premier Theresa May een forse ‘nee’ kreeg in het Britse lagerhuis. “Vandaag, 72 dagen voor een eventuele brexit, heeft nog maar 1 op de 5 bedrijven zich in orde gesteld om met de douane te werken”, aldus De Croo.

De minister heeft daarom de douane en de vertegenwoordigers van de Belgische bedrijven samengeroepen om ervoor te zorgen dat iedereen zich voorbereidt. Bij een brexit zonder akkoord op 29 maart dreigen Belgische bedrijven te worden geconfronteerd met douanetarieven, controles en handelsbelemmeringen. Maar de bedrijven zijn niet klaar. “Wij gaan vanaf vandaag een andere aanpak gebruiken”, legt De Croo uit.

“Wij gaan zelf al die bedrijven contacteren en hen sowieso al een douanenummer geven.” In totaal hebben zo’n 20.000 van de 25.000 bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk nog geen EORI-nummer of identificatienummer voor de douane. Eind deze week krijgen zij een brief in de bus met dat nummer, zodat ze enkel nog moeten laten weten welke persoon in hun onderneming gemachtigd is. De douane gaat daarna met de bedrijven die in de top-5000 staan wat betreft de handel met het VK de EORI-aanvraag opvolgen. Daarnaast is ons land volgens De Croo al maanden bezig met het aanwerven van bijkomende douaniers. “Ik ga ook straks naar de regering met een bijkomend plan om de douaniers aan te werven”, klinkt het.

Ook Hans Maertens van Voka is van mening dat zowel de Belgische bedrijven als de regeringen, nu de Britten het akkoord van May hebben afgekeurd, zich moeten voorbereiden op een “bikkelharde deal”. “We stellen vast dat de grote bedrijven en de bedrijven die heel veel export doen met het VK voorbereid zijn. Maar er situeert zich zeker nog een probleem met de kmo’s, die wel zaken doen met het Verenigd Koninkrijk maar niet vertrouwd zijn met de douaneformaliteiten”, besluit hij.

Belgische economie veiligstellen

Minister van Economie en Werk Kris Peeters (CD&V) kondigt op twitter aan dat de Brexit High Level Group onder leiding van graaf Paul Buysse volgende week dinsdag samenkomt. Tegen dan zou er duidelijkheid moeten zijn over welke richting premier May uit wil, zegt hij. “We zullen met High Level Group overleggen hoe we de Belgische economie en tewerkstelling veilig kunnen stellen in de nieuwe situatie.”

Verhofstadt wil brexitdatum niet uitstellen

Europees parlementslid Guy Verhofstadt (Open Vld), die de brexit-werkgroep van het Europees parlement leidt, vindt het geen goed idee om de brexitdatum van 29 maart uit te stellen. “We willen niet dat die datum nu verder wordt opgeschoven. Dan wordt de chaos van het Britse parlement ingevoerd in de Europese politiek”, reageerde hij in De Ochtend. “Onze bedrijven hebben nu zekerheid nodig.”

Liberaal fractieleider in het Europees parlement Guy Verhofstadt interpreteert die uitslag als een oproep tot een veel hechtere toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU dan wat nu op tafel ligt. “Er zijn een honderdtal harde brexiteers bij die tegenstemmen, maar de meeste anderen zijn parlementsleden die eigenlijk een hechtere relatie willen. Dat kan gaan richting een volwaardige douane-unie, of richting de interne markt”, zei hij. Dat kan toegevoegd worden aan de zogenaamde politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen Londen en de EU, vindt Verhofstadt. Aan het 585 pagina’s tellende terugtrekkingsverdrag zelf, wordt niet meer getornd, benadrukte hij.

Verhofstadt benadrukte dat het nu belangrijk is om de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa te vrijwaren, desnoods met een rechtstreeks akkoord tussen het Europees en het Britse parlement. Voor de komende dagen en weken verwacht hij dat Labour en de Conservatieven samen zullen zitten om een consensus te zoeken over een nieuw voorstel, “dat nauwere samenwerking mogelijk maakt met de EU”. Het Europees parlement zou dan “de eerst zijn om dat toe te juichen”, besloot hij.