De Crem: "Amerikaanse invoerheffingen kunnen België 3 tot 4 miljard euro kosten"

10 juni 2018

14u12

De Amerikaanse invoerheffingen op aluminium en staal kunnen ons land 3 tot 4 miljard euro kosten. Dat heeft staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) gezegd in De zevende dag.

"Waar we natuurlijk mee geconfronteerd worden, is de onvoorspelbaarheid van president Trump, maar anderzijds met iets dat hij had aangekondigd. Namelijk dat hij vond dat er te veel vreemde producten op de Amerikaanse markt kwamen", stelde Trump in het duidingsprogramma.

"Dat is bijzonder spijtig, ook voor een land als België, we zijn de vijfde handelspartner van de Verenigde Staten", aldus De Crem. "Indien dat nu zou doorgaan is dat toch een streep door de rekening van 3 tot 4 miljard euro."