De Block: "Onbelast bijverdienen geldt ook voor bijles geven" mvdb

03 september 2018

13u00

Bron: Belga 0 Economie Het systeem van onbelast bijverdienen geldt ook voor het geven van bijles, stelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar.

"Bijles geven kan nu op een officiële manier, onbelast en zonder veel administratie. Iedereen wint hierbij: de leerlingen die studiebegeleiding nodig hebben, hun ouders én de lesgevers", stelt de Open Vld-minister.



De aangifte van inkomsten uit bijlessen kan eenvoudig via de online toepassing www.bijklussen.be. Tot 6.130 euro per jaar zijn de bijverdiensten onbelast. Sinds de introductie van deze maatregel hebben al 24 mensen bijles gegeven. Het is op dit moment de derde populairste dienst die burgers aan elkaar verlenen via het nieuw statuut.



Ook andere schoolactiviteiten gelden als "diensten van burger tot burger": opvang voor, tijdens en na de schooluren; vervoer van en naar de school; begeleiding tijdens schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad; en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats, zo meldt de minister nog.