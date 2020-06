De Block: “Daling van bijna 71.000 voltijdse jobs in eerste trimester” TT

24 juni 2020

08u38

Bron: Belga 2 Economie In de eerste drie maanden van het jaar zijn er 70.900 voltijdse banen verloren gegaan. Dat blijkt uit cijfers van de sociale zekerheid die minister Maggie De Block (Open Vld) in het VRT-radioprogramma ‘De Ochtend’ heeft bekendgemaakt.

Volgens minister De Block toonde de sociale zekerheid de voorbije jaren telkens een groei van 1 tot 1,5 procentpunt in het eerste kwartaal, goed voor zowat 45.000 voltijdse jobs. Voor het eerste kwartaal van 2020 is er een verlies van 70.900 voltijdse jobs. Dat terwijl de lockdown door de coronacrisis pas in de tweede helft van maart van kracht ging.

"Er gaan inderdaad 70.000 jobs af. Daar zit ook wel de tijdelijke werkloosheid bij. Daar zijn een aantal mensen bij die intussen opnieuw aan het werk zijn", aldus De Block.



Volgens de Open Vld-minister is de uitdaging "gigantisch" en moet er snel een relancebeleid komen dat zoveel mogelijk mensen opnieuw aan de slag krijgt. Voor zo'n relancebeleid is volgens De Block "een regering op volle kracht nodig".



Over de lopende regeringsonderhandelingen hield de Open Vld-politica de lippen op elkaar. "Ik ga me daar niet over uitspreken. Ik heb vertrouwen in de onderhandelaars."

