Week van de bedrijfsoverdracht Gesponsorde inhoud De 10 geboden voor een geslaagde overname Aangeboden door Vlaio

21 september 2018

13u20 0

Droom je van een eigen bedrijf? Of heb je al een zaak en wil je groeien? In beide gevallen kan een overname de beste aanpak zijn. Overnamebemiddelaar Hans Certyn van Finactor is geregistreerd VLAIO-adviseur voor de kmo-portefeuille en heeft tien tips voor kandidaat-overnemers.

1. Kijk in de spiegel

Ken jezelf: daar begint alles mee. Waar beleef je plezier aan? Wat kan je goed? Stuur je graag mensen aan of stroop je liever zelf de mouwen op? Niet iedere manager is een ondernemer, niet iedere ondernemer is een manager. Het is niet omdat je succesvol was in een multinational, dat je gelukkig zult worden als duivel-doet-al in je eigen KMO.

2. Beslis of je solo gaat

Met een partner heb je meer financiële slagkracht om een bedrijf over te nemen. Als jullie kennis en kunde mooi op elkaar aansluiten, is het helemaal bingo. Zorg er wel voor dat de neuzen in dezelfde richting staan: qua karakter en visie moet het goed klikken.

3. Zoek uit welk bedrijf je wil

Maak een profiel van het type bedrijf dat je wil overnemen. Hoe groot? B2B of B2C? Welke sector? Kom voor inspiratie eens langs op de Week van de bedrijfsoverdracht, van 22 tot 26 oktober (www.weekvandebedrijfsoverdracht.be). En check de overnamedossiers op www.overnamemarkt.be, www.bedrijventekoop.be, www.overnameweb.be ofwww.kbcmatchit.be.

4. Maak een marktstudie

Bijna de helft van de overnemers maakt een sprong in het duister, zonder marktstudie! Geen goed idee. Analyseer het product en de markt. Vraag je af hoe die er over vijf jaar zal uitzien. Bedrijven als Graydon, Intellifin en Companyweb kunnen je helpen om een onderneming of zelfs een hele sector door te lichten.

5. Neem er de tijd voor

De zoektocht naar de ideale overname neemt makkelijk drie tot vijf jaar in beslag. Tel daar nog eens zes maanden tot één jaar bij voor het eigenlijke overnameproces. Geef je job dus niet té vroeg op. Zorg ervoor dat je die periode financieel kunt overbruggen.

"Overnemen is complex. Advies rond overnames wordt via de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid voor 40% terugbetaald." Hans Certyn

6. Omring je met specialisten

Een overname is een complexe zaak, waarbij veel financiële, juridische en administratieve puzzelstukjes in elkaar gepast moeten worden. Omring je met experts: overnamebemiddelaar, accountant, bank, notaris,… Coaching op maat kan ook via Unizo, Voka, Ernst & Young, Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen,… (zie www.vlaio.be/sterkondernemen). Goed om weten: advies rond overnames wordt via de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid voor 40% terugbetaald.

7. Stippel een toekomststrategie uit

Wie een zaak overneemt, scoort volgens onderzoek beter dan starters die van nul beginnen. Dat komt omdat bestaande bedrijven al een product, klanten en een bewezen track record hebben. Toch mag het na de overname geen ‘business as usual’ zijn. Teken een nieuwe strategie voor de toekomst uit.

8. Zet een beetje cash opzij

Steek niet je allerlaatste cent in de overname. Houd wat cash achter de hand. Dat kan van pas komen bij een eventuele terugval of als je moet investeren.

9. Houd rekening met je gezin

Overleg met je partner en je gezin. Zonder hun steun wordt het moeilijk. Ondernemers zijn vaak koppigaards die onvervaard hun droom nastreven. Dat mag, maar liefst niet ten koste van je huwelijk en je gezinsleven.

10. Pas op voor de emoties

Intensief, veeleisend, tenenkrommend spannend: een bedrijf overnemen is een emotionele roetsjbaan. Laat die gevoelens niet de overhand nemen. Aan een goed buikgevoel heb je niets als het zakelijke en financiële plaatje niet klopt. Besef dat dit ook voor de overlater een emotioneel beladen verhaal is. Dat bedrijf is zijn of haar kindje, dat hij of zij met veel moeite en liefde grootgebracht heeft. Loslaten doet altijd pijn.