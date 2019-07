Danone verhuist 500 miljoen euro van Rotselaar naar Frankrijk ttr

22 juli 2019

19u28

Danone België keert 500 miljoen euro uit aan zijn Franse moederbedrijf. Het geld komt van de yoghurtfabriek in Rotselaar. De fabriek beleeft uitdagende tijden, maar Danone blijft er miljoenen in investeren. Dat bericht De Tijd vandaag op zijn website.

De dividenduitkering vond volgens De Tijd een maand geleden plaats. Het geld komt van de winst die Danone België de afgelopen jaren opgepot heeft. Eind 2018 stond 900 miljoen euro aan overgedragen winst in de boeken van de Belgische vennootschap. Die is verantwoordelijk voor de verkoop van yoghurt in België, maar ook voor de fabriek in Rotselaar.

Danone blijft investeren in Rotselaar, waar zowat 450 mensen werken, tot tevredenheid van de vakbonden. Binnenkort worden ook nieuwe mensen aangeworven. "Het gaat om zo'n tien nieuwe jobs. En het aantal jobs ligt al een tijdje boven dat van voor de grote herstructurering in 2013", aldus een vakbondsman.