Daling in uitkeringsaanvragen VS is teken van voorzichtig herstel KVE

17 september 2020

15u11

Bron: ANP 0 Economie Nog eens 860.000 Amerikanen hebben afgelopen week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Daarmee daalde het aantal aanvragen ten opzichte van een week eerder, wat duidt op een geleidelijk herstel van de arbeidsmarkt na de klap van de coronapandemie.

Het aantal uitkeringsaanvragen van vorige week werd door het Amerikaanse ministerie van Arbeid naar boven bijgesteld naar 893.000, wat 9.000 meer is dan aanvankelijk gemeld. Economen rekenden nu in doorsnee op een daling tot 850.000 nieuwe aanvragen.

Ondanks de daling in de wekelijkse uitkeringsaanvragen, zijn de cijfers nog altijd veel hoger dan voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Bedrijven die daardoor in de problemen zijn gekomen, kondigden grote reorganisaties aan. Onder andere de Amerikaanse centrale bank wees op de hoge werkloosheid in de Verenigde Staten als probleem.