Daimler wil duizenden banen schrappen in hoofdkantoor in Stuttgart KVDS

23 september 2020

13u50

Bron: Belga 0 Economie Tegen 2025 wil autobouwer Daimler 4.000 banen schrappen in zijn hoofdkantoor in het Duitse Stuttgart-Untertürkheim. Dat is meegedeeld aan de ondernemingsraad, zo blijkt uit een document dat de vakbonden verspreidden. De aankondiging past binnen de besparingsplannen van het bedrijf.

Een woordvoerster van Daimler wilde het aantal banen dat zal verdwijnen, niet bevestigen. Ze wilde enkel kwijt dat de kosten geoptimaliseerd moeten worden om de rentabiliteit van het bedrijf te verzekeren.

Verlies

In het tweede kwartaal tekende Daimler ongeveer 2 miljard euro verlies op door de coronacrisis. Fabrieken lagen wereldwijd stil, de autoverkopers sloten tijdelijk de deuren en omdat veel bedrijven in andere sectoren stillagen, kelderde ook de verkoop van vrachtwagens.



CEO Ola Källenius kondigde eerder al aan dat het besparingsplan bij Daimler door de coronacrisis nog verscherpt zou worden. Binnen dat plan past ook het schrappen van een aanzienlijke hoeveelheid banen, maar er werd nog geen concreet cijfer genoemd. Er doen geruchten de ronde dat er 10.000 tot 15.000 banen zouden verdwijnen op 300.000 wereldwijd. Onlangs werd zelfs gesproken over 20.000 tot 30.000 banen.

In Stuttgart-Untertürkheim werken ongeveer 19.000 mensen.

Lees ook: Iedereen een elektrische auto, maar kan het stroomnet dat wel aan? (+)