Daimler snoeit in werkuren en bonussen KVE

28 juli 2020

17u42

Bron: Belga 0 Economie Door de coronacrisis krijgen duizenden werknemers van Daimler, de autofabrikant van Mercedes-Benz, minder werkuren. Er zullen dit jaar ook geen bonussen worden uitbetaald, zo zijn directie en personeelsvertegenwoordigers dinsdag overeengekomen.

Van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 zullen medewerkers met administratieve en logistieke functies twee uur per week minder werken. Volgens personeelsvertegenwoordiger Michael Brecht werden er op die manier naakte ontslagen vermeden.

Door de coronapandemie moest de productie in Duitsland en in het buitenland wekenlang stilgelegd worden waardoor het bedrijf een verlies boekte van 2 miljard euro.



Het bedrijf wilde daarom besparingen doorvoeren die verder gaan dan de besparingen die vorig jaar al werden aangekondigd. Destijds was overeengekomen om tegen 2022 zo’n 1,4 miljard euro aan personeelskosten te besparen door 10.000 jobs te schrappen via vrijwillig vertrek of brugpensioen. Dat plan had echter "geen rekening gehouden met de recessie als gevolg van de pandemie", zei de voorzitter van de raad van bestuur, Ola Källenius, vorige week nog. "De komende maanden en jaren zullen een uitdaging zijn."

Ondanks de grote impact van de coronacrisis verwacht Daimler over het hele jaar nog een winst te boeken van minstens 1 miljard euro, tenminste als een nieuwe besmettingsgolf uitblijft.