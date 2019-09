Daimler krijgt boete van 870 miljoen euro voor nalatigheden bij voertuigcertificering KVE

24 september 2019

16u16

Bron: Belga 0 Economie De Duitse autobouwer Daimler, moederconcern van de merken Mercedes-Benz en Smart, heeft van het gerecht in Stuttgart een boete gekregen van 870 miljoen euro. Dat heeft het gerecht bekendgemaakt.

Reden voor de boete ligt bij nalatigheden bij de toezichtverplichting op een afdeling die zich bezighoudt met voertuigcertificering. Zo zouden er wagens op de markt gekomen zijn die niet voldeden aan de wettelijke uitstootnormen. De autobouwer blijft dit weerleggen, maar gaat niet in beroep tegen de boete.

Daimler is een van meerdere autobouwers die ervan beschuldigd geweest zijn uitlaatsystemen te manipuleren zodat ze de emissies lager laten uitschijnen dan ze eigenlijk zijn. De autobouwer is verplicht geweest honderdduizenden dieselwagens in Europa terug te roepen om een nieuwe versie van zijn motormanagementsoftware te installeren.