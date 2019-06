Exclusief voor abonnees Daarom smaken Amerikanen onze Belgische bieren niet meer Bierexport naar Verenigde Staten 12% achteruit Sven Ponsaerts

14 juni 2019

15u48 4 Economie Onze eigen bierconsumptie gaat er voor het eerst sinds lang niet meer op achteruit. Tsjing! De Amerikanen dronken vorig jaar echter zo’n 130 miljoen Belgische pintjes en speciaalbieren minder. Die brouwen ze voortaan immers zelf, al dan niet slim gekopieerd. Of hoe ’Buy local, drink local’ ons populairste exportproduct pijn doet.

Het bierverbruik in eigen land is na een jarenlange daling gestabiliseerd. We dronken vorig jaar goed 7 miljoen hectoliter – omgerekend ruim 2,8 miljard pintjes, met dank aan de mooie zomer en het WK. Schol! Onze brouwerijen voerden voor het eerst ook meer uit dan de Duitsers en Nederlanders. Toch hangen er boven die bierexport – goed voor 70% van de ruim 20 miljoen hectoliter die we jaarlijks produceren – ook donderwolken. Amerika, na Frankrijk en Nederland onze grootste afnemer, loopt niet meer van stapel voor onze pils- en speciaalbieren.

We hebben met Amerika-verhaal jarenlang in een ‘bubble’ geleefd. Iedereen kan bier brouwen. André Janssens

