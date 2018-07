Curatoren Optima Bank verwachten dat "gewone schuldeisers" toch geld kunnen recupereren KVDS

03 juli 2018

16u09

Bron: Belga 0 Economie De curatoren van de failliete Optima Bank verwachten dat de "gewone schuldeisers" - waaronder de openbare overheden zoals gemeenten en OCMW's die er rekeningen hadden - toch een deel van hun geld kunnen recupereren. Dat melden de curatoren Geert Defreyne, Hans De Meyer en Matthias Gesquière in een overzicht twee jaar na het faillissement.

De Optima Bank werd op 15 juni 2016 failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. De curatoren gingen vorig jaar nog uit van een passief tussen de 120 en 130 miljoen euro, maar hebben nu een nieuwe balans opgemaakt.

Dividend

"Voor de gewone schuldeisers - waaronder de rekeninghouders openbare overheden - is het voorlopig afwachten of er voor hen een dividend zal zijn, maar de kans is zeer reëel. Naast een maximalisatie van het actief wordt er ook gepoogd om door passiefbeperking het eventuele dividend zo hoog mogelijk te krijgen", stellen de curatoren.





Curator De Meyer raamt de uiteindelijke put na de val van de bank op ongeveer 20 miljoen euro, meldt de Tijd. Uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt bleek dat er twee jaar geleden 56 gemeenten, OCMW's en andere instanties waren die geen aanspraak konden maken op een terugbetaling door het Garantiefonds. Ook de leveranciers en de financiële instellingen met rekeningen bij de bank die niet onder de waarborg van het Garantiefonds vallen, behoren tot de gewone schuldeisers.

Ex-werknemers

Momenteel is er al een bedrag van meer dan 83 miljoen euro gerecupereerd. Na aftrek van kosten en de uitbetaling van de tegoeden van de ex-werknemers, wat in maart gebeurde, hebben de curatoren ongeveer 75 miljoen euro op de rekening staan. "Ook de rekeninghouders die geen openbare overheden zijn, zullen de volledige saldi ontvangen die zij niet via het Garantiefonds recupereerden of die geen tussenkomst van het Garantiefonds hebben gevraagd", zegt de curatele. (lees hieronder verder)

Het potentieel passief van ruim 115 miljoen euro kan "in een verdere fase gevoelig verminderen", verwachten de curatoren. "Er was een belangrijke overlapping tussen de aangifte van schuldvordering van het Garantiefonds en deze van de individuele rekeninghouders die inmiddels werden uitbetaald. De aanvankelijke vordering van het Garantiefonds is inmiddels toegenomen van 30,5 miljoen euro tot meer dan 50 miljoen euro. Zowel het Garantiefonds als de rekeninghouders (natuurlijke personen en KMO's) voor de saldi die niet door het Garantiefonds vergoed werden, zijn bevoorrecht. Velen hebben dit bij hun aangifte over het hoofd gezien maar de curatele zal dit zoveel als mogelijk laten rechtzetten."

Put

De verwachte put van ongeveer 20 miljoen euro komt overeen met het bedrag van de garantiestelling die Jeroen Piqueur, de voormalige topman van Optima, uit zijn persoonlijk vermogen deed aan Optima Bank. Piqueur stelde altijd dat Optima niet failliet moest gaan en dat het faillissement uitgelokt werd door de Nationale Bank van België. De rechtbank van eerste aanleg in Gent veroordeelde Piqueur tot het betalen van de 20 miljoen euro, maar het beroep in die zaak hangt nog.

Los daarvan loopt nog een reeks rechtszaken rond de ondergang van de bank. De curatoren hebben drie procedures opgestart tegen de voormalige top van de bank, de Optima Group, en tegen de Nationale Bank. Ze eisen in totaal 15,8 miljoen euro, zo blijkt uit de vorderingen. De meeste zaken zijn echter uitgesteld in afwachting van de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek rond de Optima Bank.