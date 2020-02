Cumulverbod voor Belgische boekhouders is in strijd met Europees recht mvdb

27 februari 2020

10u47

Bron: Belga 0 Economie Belgische boekhouders mogen hun job combineren met die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar. Het cumulverbod dat nu van toepassing is, is in strijd met het Europees recht, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Belgische erkende externe boekhouders mogen hun job op dit moment niet combineren met die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar. Ze mogen ook geen bank- en financiële activiteiten verrichten. Dat alles moet hun onafhankelijkheid waarborgen.



Maar volgens de Europese Commissie is dat cumulverbod in strijd met het Europees recht. De Commissie startte een inbreukprocedure op en bracht België voor het Europees Hof van Justitie. Dat de regels in 2017 licht werden aangepast - Belgische boekhouders mogen sindsdien wel landbouw-, ambachts- en handelsactiviteiten uitoefenen mits een voorafgaande toelatingsprocedure - veranderde volgens de Commissie niets wezenlijks aan de zaak.

Interne controle

Het Europees Hof oordeelt nu dat de aangepaste regelgeving sinds 2017 op bepaalde punten wel significant is gewijzigd. Maar de regelgeving rond de combinatie met de job van verzekeringsmakelaar, vastgoedmakelaar of de verrichting van bank- en financiële activiteiten, is wel in strijd met het Europees recht, stelt het Hof in een arrest. Het EU-Hof volgt de redenering van de Commissie dat een verbod te ver gaat en dat de onafhankelijkheid van externe boekhouders ook via interne controleprocedures gewaarborgd kan worden.

