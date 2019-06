Cryptopionier (28) betaalt 4 miljoen voor lunch met Warren Buffett. Die noemde bitcoin ooit “rattenvergif in kwadraat” KVDS

04 juni 2019

12u06

Bron: Reuters, CNN 0 Economie Het belooft een geanimeerd etentje te worden in het Smith & Wollensky-steakhouse in Manhattan als Justin Sun – de man achter de digitale munt Tron – zijn prijs opeist na de veiling van een lunch met investeerder, miljardair en cryptocriticus Warren Buffett (88). Sun betaalde daar ruim 4 miljoen euro voor. Het geld wordt geschonken aan het goede doel.

Het was al de 20ste keer dat de veiling georganiseerd werd en nog nooit werd zo veel geboden voor het etentje met de voorzitter en grootaandeelhouder van Berkshire Hathaway. Dat conglomeraat bestaat uit een groot aantal bedrijven uit onder meer de financiële sector en is het vierde grootste bedrijf ter wereld. Het vermogen van Buffett werd vorig jaar geschat op 72,5 miljard euro.

Bedenkingen

De investeerder staat erom bekend dat hij zijn bedenkingen heeft bij cryptomunten – hij noemde die ooit “waardeloos” en “rattenvergif in het kwadraat” – en dat zal het etentje voor het goede doel dit jaar waarschijnlijk extra interessant maken. Want de winnaar werd Justin Sun, een van de grootste aanhangers van de cryptomunt. Sun maakte dat zelf bekend op Twitter en het nieuws werd intussen bevestigd door de Glide Foundation, het goede doel uit San Francisco dat de opbrengst van de veiling krijgt. Glide ondersteunt armen, daklozen en verslaafden in de stad.





Sun mag zeven gasten meenemen naar het etentje en liet al weten dat hij enkele collega’s uit de sector wil uitnodigen. Samen willen ze Buffett ervan overtuigen dat blockchain toch de toekomst is. (lees hieronder verder)

I officially announce I’ve won the record-setting 20th-anniversary charity lunch hosted by @WarrenBuffett. I’ll also invite #blockchain industry leaders to meet with a titan of investment. I hope this benefits everyone. #TRON #TRX #BTT #BitTorrent pic.twitter.com/EMZ4TMhgpR Justin Sun(@ justinsuntron) link

Buffett heeft er alvast zin in. “Ik ben blij dat Justin de lunch gewonnen heeft en ik kijk ernaar uit om hem en zijn vrienden te ontmoeten”, liet hij weten in een mededeling. “We gaan ons amuseren en Glide zal de bijdrage gebruiken om duizenden mensen te helpen.”

Eerste vrouw

Buffett zamelde de jongste 20 jaar in totaal al meer dan 30 miljoen in voor Glide. Zijn eerste vrouw Susan – die in 2004 stierf – bracht hem in contact met de organisaties nadat ze er vrijwilligerswerk deed.

Tron of TRX token werd in 2017 gelanceerd en staat op de 10de plaats in de lijst met belangrijkste cryptomunten ter wereld.