Cryptomunten dalen in waarde nadat criminelen Bithumb hacken en 25 miljoen euro stelen

20 juni 2018

06u59

Bron: ANP 1 Economie Cryptomuntbeurs Bithumb is gehackt en daarbij hebben criminelen ruim omgerekend 25 miljoen euro buit gemaakt. Het bedrijf heeft de roof zelf publiek gemaakt en zegt de kosten te vergoeden. De hack vond vermoedelijk maandag plaats. De overgebleven munten zijn door Bithumb overgezet naar veilige delen van de beurs.

De koersen van de verschillende cryptomunten zijn gedaald na diefstal. Het is al de derde roof dit jaar bij een cryptomuntbeurs. In januari werd er 500 miljoen dollar buit gemaakt bij het Japanse Coincheck en vorige week nog meldde het eveneens Zuid-Koreaanse Coinrail dat er roof van onbekende omvang had plaatsgevonden.