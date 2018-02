Cryptomunt Venezuela wordt vandaag voor het eerst verkocht en verwachtingen zijn hooggespannen KVDS

20 februari 2018

10u29

Bron: Reuters 0 Economie Venezuela opent vandaag de handel in zijn nieuwe cryptomunt. De regering van president Nicolas Maduro lanceerde de ‘petro’ als antwoord op de financiële sancties die de Verenigde Staten het Zuid-Amerikaanse land oplegden. “Er zullen zeker investeerders zijn”, maakt cryptomuntcommissaris Carlos Vargas zich sterk. “Zowel vanuit Turkije en Qatar als de Verenigde Staten en Europa.”

Veel wilde Vargas verder niet kwijt over de lancering van de nieuwe cryptomunt tijdens een politieke meeting in Caracas. Alleen dat er een reeks mededelingen komt in de loop van de dag.

Details zijn voorlopig schaars over de petro. Enkele adviseurs die voor de overheid werken, suggereerden wel al dat 38,4 procent van de cryptomunt privé geveild moest worden, met een korting van 60 procent.

Sceptici temperen de feestvreugde en zeggen dat de interesse bij investeerders wel eens beperkt zou kunnen worden door de financiële solvabiliteit van Venezuela. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft ook al gewaarschuwd dat de petro de sancties tegen Venezuela - een lidstaat van de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) - zou kunnen schenden.

Olierijkdom

Venezuela – een land met veel olierijkdom – heeft momenteel te lijden onder een zware inflatie. Er zijn ook grote tekorten in voedsel en medicijnen. Het resultaat is ondervoeding en de opkomst van ziektes die te voorkomen zijn. Volgens Maduro is zijn land het slachtoffer van een “economische oorlog”, geleid door de oppositie en met de steun van de VS.

Door de sancties die vorig jaar van kracht werden, mogen Amerikaanse banken en investeerders geen Venezolaanse schulden meer vergaren. Daardoor kan het land geen lening aangaan in het buitenland om nieuw hard geld binnen te krijgen of de bestaande schulden te herfinancieren.