Cryptocrisis blijft maar duren: bitcoin daalt spectaculair en trekt andere munten mee in afgrond

07 september 2018

09u52

Bron: Business Insider; coinmarketcap.com 1 Economie Na een korte heropleving is de bitcoin deze week opnieuw in vrije val. De munt verloor in amper 14 uur 1.000 dollar aan waarde en nam daarbij andere cryptomunten met zich mee. Zo verloor de op één na grootste munt ethereum woensdag meer dan 20 procent aan waarde.

Het is onduidelijk wat de bitcoin woensdag zo spectaculair deed dalen. Mogelijk heeft een mogelijke regulering van het populaire handelsplatform ShapeShift er iets mee te maken. Gisteren werd de daling nog versterkt nadat bekend raakte dat investeringsbank Goldman Sachs plannen om een handelsplatform te beginnen voor bitcoin heeft laten vallen. De bank vindt dat er nog te veel onzekerheid is over de regelgeving voor cryptomunten.

Bitcoin verloor zo in 14 uur 1.000 dollar aan waarde. En ook andere grote munten deelden in de klappen: ethereum verloor meer dan 20 procent en heeft nu de laagste stand in meer dan een jaar tijd bereikt. Ook Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash en tal van minder bekende munten gingen sterk achteruit.