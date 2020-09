Crisis slaat zwaar toe in bouwsector: 1 op de 5 bouwbedrijven heeft minder dan maand werk

De coronacrisis doet de bouwsector in ons land afbrokkelen. Uit een rondvraag van de Confederatie Bouw blijkt dat één op de vijf bouwbedrijven minder dan een maand werk in het vooruitzicht heeft. Niet minder dan 38% van de bouwbedrijven denkt nog dit jaar mensen te zullen moeten ontslaan.

De malaise slaat toe bij zowel particuliere bouwheren als bij bedrijven en infrastructuurwerken. De sector dringt aan op maatregelen van de overheid: premies en een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor nieuwbouw.

In februari, voor de coronacrisis, hadden de Belgische bouwbedrijven gemiddeld 6,3 maanden gegarandeerd werk. Eind juni was dat nog 5,8 maanden, eind augustus nog maar 3 maanden. Eén op de vijf bedrijven uit de bouwsector meldt dat ze momenteel nog minder dan een maand werk hebben.

Ontslagen

Verontrustend is ook dat sinds eind juni de ontslagintentie in de bouwsector bijna is verdubbeld: eind juni verklaarden 22% van de bedrijfsleiders wellicht nog dit jaar mensen te zullen moeten ontslaan, nu zit 38% al met die ontslagintentie. Daarnaast heeft 41% problemen om hun facturen te betalen. Dan zit er voor een pak bedrijven niets anders op dan verder te doen met minder personeel.

“We hebben dringend nood aan een sterke federale regering die een relanceplan uittekent waarbij de bouw centraal staat en fungeert als motor voor een algehele relance”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Dat gebeurde al met succes tijdens de financiële crisis in 2009 en 2010 en heeft nu ook alle kans op slagen.”

Wanneer de economie sputtert, voelen wij dat enkele maanden later: er worden minder offertes aangevraagd, minder leningen aangegaan, minder nieuwbouwvergunningen aangevraagd.

330.000 jobs

Véronique Vanderbruggen, woordvoerster van de Confederatie Bouw, wijst ook op het sputteren van de administratieve procedures van bouwvergunningen en aanbestedingen. “Daar komt bij dat sommige bedrijven niet meer beantwoorden aan de sinds 1 september door de overheid verstrengde criteria om op technische werkloosheid beroep te kunnen doen, waardoor ze naar de tot acht weken beperkte economische werkloosheid moeten uitwijken. De markt zit in een afwachtende positie, de mensen hebben angst om zich op een bouwproject te storten. Wat gaat de economie doen? ‘Als het goed gaat in de bouw, gaat het overal goed’, klinkt het gezegde. Maar wanneer de economie sputtert, voelen wij dat enkele maanden later: er worden minder offertes aangevraagd, minder leningen aangegaan, minder nieuwbouwvergunningen aangevraagd.”

De bouwsector, die in ons land 210.000 uitvoerende werknemers telt maar 330.000 mensen tewerkstelt als je er de studiebureaus, architecten en producenten van bouwmaterialen bijtelt, eist een tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6%, voor nieuwbouw en voor het slopen en heropbouwen.



Vanderbruggen: “Dat zou een stimulans zijn voor alle betrokkenen: van de architect tot de bouwheer en de uitvoerder. Daarnaast zouden regionale overheden aanbestedingen van infrastructuurwerken, renovatie- en onderhoudswerken versneld moeten uitvoeren. Tot slot moet ons land zich inschrijven in het Europese relanceplan, zoals Frankrijk deed. De Europese Green Deal is de uitgelezen kans om onze bouwsector duurzamer en energiezuiniger te maken.”

“Voor het eerst in twintig jaar in augustus geen enkele nieuwe werf opgestart”

Karel Derde staat aan het hoofd van de kmo Derde Construct uit Wichelen, gespecialiseerd in werken aan grote appartementsgebouwen. Het bedrijf telt 25 werknemers, 3 bedienden en 21 arbeiders. Voor het eerst in twintig jaar heeft hij in augustus geen enkele nieuwe werf opgestart.

“Onze opdrachtgevers zijn mede-eigenaars, voor alle werken moeten die samenkomen in een algemene vergadering maar die konden door de coronamaatregelen niet plaatsgrijpen. Veel mensen in de afwerkingssector hebben door de maatregelen tijdens de lockdown geen opmetingen kunnen doen en ook geen beurzen gedaan, zodat hun orderboeken niet gevuld raakten”, verklaart Derde.

“Heel wat bouwondernemers die buiten konden werken, of wegenbouwers, zijn op aandringen van Unizo, VOKA en minister-president Jan Jambom blijven doorwerken, met bijkomende kosten omdat we ons aan de coronamaatregelen moesten houden. Alleen zijn de orders niet gevolgd en zijn bouwvergunningen niet afgewerkt, zodat er voor veel aannemers een gat in het orderboek viel. Structurele investeringen worden geschrapt en vervangen door tijdelijke oplossingen: een lekkend dak dat niet wordt vernieuwd maar opgelapt.”

Derde hoopt op een relanceplan van de overheid met een btw-verlaging. “Daarnaast moet ingezet worden op energetische renovaties, die goed zijn voor zowel het milieu als de economie. Voorziene budgetten moeten ook besteed worden. Nu blijft de administratie achterop hinken met vergunningen en aanbestedingsdossiers.”

