Crisis bij bouwbedrijven: is de baksteen uit onze maag? “Velen kijken de kat uit de boom”

"De bouw is op kruissnelheid, verwacht dit jaar een groei van 3 procent en véél nieuwe jobs", zo voorspelde de Confederatie Bouw eind februari in een persbericht. Door een zieke vleermuis zou het anders lopen. De sector is in crisis. Bij de helft van de bedrijven zijn de orderboeken over drie maanden nog blanco. Vier op de tien hebben de intentie om volk af te danken door corona. Nochtans noteerden notarissen nooit meer vastgoedtransacties dan de voorbije zomer. Geven we dan nog enkel geld uit om een huis te kopen, maar niet om er één te bouwen? "Ik vermoed dat momenteel vooral de constructie van commerciële gebouwen en kantoren stilvalt", zegt Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius. "Niet onlogisch: veel bedrijven zijn getroffen door de coronacrisis en stellen bouwplannen of renovaties noodgedwongen uit. Bedrijven die kampen met tijdelijke werkloosheid en overproductie zullen proberen hun geld bij te houden, en dat voelen bouwbedrijven. Gezien het massale telewerken zullen ook de plannen voor nieuwe kantoren op veel plaatsen minstens voor een tijdje in de diepvriezer gaan."

Toch lopen ook de vergunningen voor nieuwe residentiële gebouwen wel degelijk terug. Doorgaans zijn dat er maandelijks zo'n 2.400 in ons land, maar Statbel turfde er voor de maand mei - het jongste cijfer, vorige week gepubliceerd - slechts 1.753. Een terugval met bijna de helft tegenover de maand voordien, en dat was met amper 60% van de vergunningen in maart ook geen hoogvlieger.

Ook wie geld heeft, denkt snel: 'mijn partner of ik zou maar eens onze job moeten verliezen’. En van de bedrijfswereld zullen de orders in deze tijden zeker niet komen. Welke horecazaak gaat vandaag nog investeren? Véronique Vanderbruggen, confederatie bouw

Nieuwe badkamer

Enkel toe te schrijven aan een administratie in lockdown? Véronique Vanderbruggen van de Confederatie Bouw vreest van niet. "Het aantal toegekende hypothecaire kredieten is de jongste tijd ook met een vijfde teruggelopen, en dat gekoppeld met de lege orderboeken van onze bouwbedrijven toont wel degelijk aan dat er wat loos is. Je kan ook niet alles afleiden uit de bouwvergunningen. Zeker niet wat de renovatiemarkt betreft. Wie een nieuwe badkamer wil, hoeft daar geen vergunning voor. En als er door corona al maanden geen bewonersvergaderingen meer doorgaan in flatgebouwen, zal daar dit jaar de gevel niet gerenoveerd worden of een nieuwe parking komen. De lichten staan op oranje en kunnen snel op rood springen. Van de bedrijfswereld zullen de orders in deze tijden zeker niet komen. Welke horecazaak gaat vandaag nog investeren? En in Knokke zullen ze het inderdaad niet merken, maar Jan Modaal kijkt vandaag de kat uit de boom. Ook wie het geld heeft, denkt snel: 'Mijn partner of ik zou maar eens onze job moeten verliezen.' We zullen maar wat wachten tot dat virus voorbij is. In 2008 zagen we zo'n houding ook, maar toen was er met de verlaagde btw op de nieuwbouw nog een lokmiddel om wie schrik had toch over de streep te trekken."

Halverwege stoppen

De Matexi-groep is met 1.500 woningen per jaar de grootste projectontwikkelaar van het land en staat aan de top van de piramide. "Bij ons is het aantal verkoopgesprekken stevig gedaald in april en mei, maar sindsdien draaien we opnieuw vrij goed", zegt Kristoff De Winne. "Wij blijven voorlopig verder bouwen. Een project als de 'Antwerp Tower' kan je niet halverwege stoppen. Maar voor veel aannemers is het anders. Zij wachten op opdrachten. We kregen de voorbije weken al geregeld telefoon van bouwbedrijven met de vraag of er niet nog wat werk is. Door de bevolkingsgroei en de gezinsverdunning is er nog altijd wel de behoefte om te bouwen, maar het zal wat langer duren nu. Als het langer duurt eer onze huizen verkocht zijn, moeten er minder snel bijgebouwd. En dat maakt het lastig voor veel bedrijven."

Bijkomend probleem is dat veel bouwbedrijven naast de reddingsboei van de verlengde technische werkloosheid grijpen. "Die geldt enkel wanneer je in het tweede kwartaal minstens 20 procent van je activiteiten verloor", zegt Vanderbruggen van Confederatie Bouw. "Maar door een inhaalbeweging na de lockdown hebben veel bedrijven extra hard gewerkt en vallen ze nu - met lege orderboeken - naast die regels."

Goedkoper? Vergeet het

Het zal voor veel firma's een tocht door de woestijn worden, maar een totale ramp wordt het volgens Véronique Goossens (Belfius) niet. "De historisch lage rente legt nog altijd een stevige vloer in de bouw. Dat de sector hoopt op een btw-verlaging valt te begrijpen, maar welke regering kan het zich vandaag permitteren om nog te snoeien in inkomsten?" Wellicht de hamvraag voor kandidaat-bouwers: als vraag en aanbod fors uit balans raken, zal een huis dan goedkoper worden? Helaas, zo valt te horen bij Matexi en de bouwfederatie. "Corona of niet: je kan niet plots een huis bouwen met minder materialen en minder bouwvakkers. En de marges zijn al flinterdun."

Lees ook:

Crisis slaat zwaar toe in bouwsector: 1 op de 5 bouwbedrijven heeft minder dan maand werk (+)

Heel wat sectoren krimpen door corona: wat is nodig om welvaart van België naar hoger niveau te tillen? (+)

Huis bouwen en dan gaat je aannemer plots failliet? Dit zijn je opties (+)