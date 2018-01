Criminelen verliezen interesse in bitcoin kv

19u13

Bron: Belga 0 Thinkstock De monero wordt steeds populairder. Economie De virtuele munt bitcoin is niet langer in trek bij zijn grootste fans en gebruikers van het eerste uur: criminelen. Die verkiezen nu cryptomunten die minder traceerbaar zijn, zoals de monero, schrijft het financiële persagentschap Bloomberg.

Speurders maken steeds meer gebruik van bepaalde software om mensen die in bitcoin verhandelen, te identificeren. En ook bedrijven als Chainalysis slagen er steeds meer in om de bitcoin te linken met criminele activiteiten zoals witwassen.

Dit maakt alternatieven aantrekkelijker, waarschuwde ook Europol al enkele maanden geleden. De koers van de monero ging de voorbije twee maanden dan ook door het dak. En ook ethereum en Zcash winnen steeds meer aan populariteit in de digitale onderwereld. Zo vragen hackers naar deze 'munten' in plaats van een betaling in bitcoin, als ze een gebruiker afpersen.

De koers van de monero verviervoudigde de jongste maanden tot 349 dollar per stuk. De stijging van deze nog relatief jonge 'munt' gaat daarmee sneller dan die van de bitcoin. Die laatste zag zijn waarde zowat verdubbelen in dezelfde periode, maar blijft wel veruit het meeste waard.

De handel in bitcoins maakt gebruik van blockchaintechnologie, waardoor dus van alle transacties -het exacte tijdstip en bedrag-, zender én ontvanger gekend zijn. Dat is allesbehalve geruststellend voor criminelen. De monero, gecreëerd in 2014, maakt daarentegen gebruik van valse adressen en valse bedragen, om te maskeren wie er precies achter de transacties zit. Al menen analisten dat de meerderheid van de gebruikers nog altijd te goeder trouw handelt.