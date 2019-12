Crevits schort drie miljoen steun voor Genkse blikjesfabriek op IB

05 december 2019

06u24

Bron: Belga 0 Economie Vlaams minister Hilde Crevits schort de beloofde steun van drie miljoen euro voor Benepack Belgium op. Bij de blikjesfabriek werden dinsdag twintig Chinezen zonder werkvergunning opgepakt. Twee van hen zitten nu in een gesloten centrum, de anderen moeten het land verlaten. Dat schrijven Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

Op 18 januari maakte Locate in Limburg, het SALK-project dat onze provincie als investeringsregio promoot in het buitenland, bekend dat twee Chinese voedingsbedrijven 60 miljoen euro zullen investeren in een blikjesfabriek in de Henry Fordlaan in Genk. Benepack Belgium zou op termijn 150 laag- en middengeschoolden tewerkstellen en goed zijn voor de productie van één miljard blikjes per jaar. Enkele maanden later beloofde de Vlaamse overheid drie miljoen euro steun voor het project.

Aan die hoerastemming kwam dinsdag abrupt een einde toen bij een actie van de arbeidsinspectie en politie Carma twintig Chinezen werden opgepakt. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nam het initiatief voor die controle. Acht vrouwen en twaalf mannen beschikten enkel over een toeristenvisum en niet over een werkvergunning.

Wat de gevolgen zijn voor het bedrijf, is nog niet duidelijk. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) schort in ieder geval wel de beloofde steun van drie miljoen euro op. "Zolang de juridische procedure loopt, plaatsen we de verdere uitbetaling van de steun on hold. Het gaat om strategische transformatiesteun. Bedrijven kunnen een subsidie aanvragen voor grote investerings- en opleidingsprojecten die een transformatie van de onderneming en de Vlaamse economie beogen", aldus Crevits.