Crevits kondigt compensatiepremie en waarborgregeling aan voor land- en tuinbouwers

01 april 2020

16u03

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits neemt bijkomende maatregelen om land- en tuinbouwbedrijven die economische schade lijden door de gevolgen van de COVID-19-crisis een handje te helpen. Er komt een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling. Voor onder meer de sierteelt wordt dan weer een noodfonds opgericht. De Boerenbond verwelkomt de bijkomende steunmaatregelen.

Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten maar toch meer dan 60 procent omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar, hebben recht op een compensatiepremie van 3.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), zo meldt Crevits. Bedrijven die hun locatie deels moeten sluiten, zoals de verbruikerszaal van een boerderij met hoeveverkoop of de marktverkoop moeten stopzetten, konden al tot en met 19 mei 2020 een éénmalige hinderpremie bekomen van 4.000 euro, aangevuld met 160 euro per dag als de sluiting langer duurt dan 21 dagen.

Noodfonds

Specifiek voor een aantal sectoren waaronder de sierteeltbedrijven wordt via een noodfonds voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten van bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken. Vlaanderen telt een 800-tal professionele siertelers. "We stellen de bijkomende maatregelen in de vorm van een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling sterk op prijs", zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. "Bovendien stuurt de Vlaamse regering een duidelijk signaal dat er een noodfonds komt, van waaruit ook de hard getroffen sierteelt zal worden vergoed voor de bloemen en planten die niet verkocht raken door de coronacrisis. We rekenen er wel op dat ook binnen het globale noodfonds voldoende middelen uitgetrokken zullen worden voor de sierteelt."

De Boerenbond uitte vorige week nog felle kritiek omdat de Europese Raad voor Landbouw geen maatregelen had genomen ter ondersteuning van de sierteeltsector. Land- en tuinbouwbedrijven die kampen met financiële problemen kunnen vanaf vandaag ook rekenen op een waarborgregeling. De tijdelijke waarborg komt er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider. "De genomen maatregelen maken een tastbaar verschil voor de bedrijven in de land- en tuinbouw en in de sierteelt", zegt de Boerenbond nog.

De bond raamde eerder nog het verlies voor de Vlaamse sierteelt op zo'n 135 miljoen euro.