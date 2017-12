Coucke breidt zijn imperium uit: dit heeft hij nu allemaal in zijn portefeuille FT

18u26 0 Photo News Economie Ondernemer Marc Coucke breidt zijn imperium uit nu hij voetbalclub Anderlecht heeft gekocht. Toen hij in november 2014 Omega Pharma van de hand deed aan het Amerikaanse Perrigo, kreeg hij plots 620 miljoen euro cash op zijn rekening en hetzelfde bedrag in aandelen. Geld dat hij beloofde te investeren. En zo geschiedde. Een overzicht van Couckes portefeuille.

Omega Pharma was jarenlang de lieveling van de Brusselse beurs, maar grootaandeelhouder Marc Coucke - die het bedrijf in de jaren 80 met een bevriende ondernemer uit de grond stampte - was niet altijd even gelukkig met de beursnotering. In 2012 haalde hij Omega Pharma weg van de beurs. Wat later kwam er de overname van Glaxo-SmithKline. "De Champions League", noemt Coucke het. In 2014 deed de ondernemer een meesterzet door zijn farmabedrijf te verkopen aan de Amerikaanse groep Perrigo. Zij hadden 3,6 miljard euro veil voor de onderneming met hoofdkwartier in het Oost-Vlaamse Nazareth. Marc Coucke streek 1,2 miljard euro op, de helft in aandelen, de helft contant.

Dat geld investeerde hij onder meer in de Oostendse bouwgroep Versluys. In 2015 neemt hij de helft van de aandelen over van de projectontwikkelaar. Hij pompt 75 miljoen euro in de groep van zijn vriend Bart Versluys: 20 miljoen euro dient als kapitaalverhoging, 55 miljoen euro wordt ingekocht via aandelentransacties. Coucke krijgt de helft van de aandelen in zijn bezit.

Een deel van de centen gaat ook naar andere farmabedrijven, onder meer Mithra Pharmaceuticals, een Luikse groep en volgens Coucke "de Omega Pharma van Wallonië". Het is een investering van 40 miljoen euro, Coucke wordt er de belangrijkste hoofdaandeelhouder. Mithra is onder meer bekend van anticonceptiepil Estelle. Ook Pharco, een Brussels farmabedrijf, krijgt 1,5 miljoen euro van de Gentse ondernemer. Zij stoppen geld in FlexiPure, een voedingssupplement dat gewrichten soepeler maakt en kraakbeen beschermt.

Ook durfkapitaalfonds Volta Ventures krijgt centen van Coucke - 7 miljoen euro om precies te zien. De start-up financiert jonge mensen die willen ondernemen in de technologiewereld. En dan zijn er nog de investeringen in Embracelet - een slim horloge voor senioren. Daar pompt hij 2 miljoen euro in. Net als Ecuphar, een bedrijf dat geneesmiddelen voor dieren produceert. Veertien dagen later, op 28 mei 2015, komt daar nog eens Milab bij, een wegwerpchip die hij met zijn nieuwe bedrijf miDiagnostics zal ontwikkelen. Coucke steekt er 29,5 miljoen euro in, de andere investeerders dikken dat bedrag aan tot 60 miljoen.

Met zijn holding Alychlo - de vennootschap waarmee Coucke zijn investeringen realiseert - heeft de miljardair ook nog participaties in Fagron, een Belgisch-Nederlands beursgenoteerde onderneming op het gebied van gezondheidszorg, het Luikse biotechbedrijf MDxHealth, dierenpark Pairi Daiza, Lotus Bakeries, het beursgenoteerde koffieautomatenbedrijf Fountain en technologiebedrijf Option.

Photo News Misschien de laatste keer dat we Coucke met een sjaal van KVO zien.

Maar natuurlijk is Coucke vooral in de voetbalwereld een veel geziene gast. In het seizoen 1998-1999 was Omega Pharma al hoofdsponsor van KV Oostende. In augustus 2013 kocht hij 60 procent van de aandelen van de club en werd zo hoofdaandeelhouder en voorzitter van de raad van bestuur. Maar er is ook nog de Franse eersteklasser Lille OSC. In 2014 verwierf hij onder meer 5 procent van de aandelen van de club waarvan hij shirtsponsor wordt. In 2015 pompt hij met Mithra ook geld in basketbalclub Castors Braine.

En dan is er nog Kamacoucka dat hij samen met Kamagurka oprichtte: een bedrijf dat de kunstwerken van de West-Vlaming verkoopt en ook op langere termijn in de kunstsector actief wil blijven. Ook dat initiatief leverde Coucke ruime mediabelangstelling op.

VDB Kamagurka en Marc Coucke stellen de Kamalmanak voor.

Net als de wilde plannen die hij heeft met het stadje Durbuy. Vorig jaar nam hij onder meer nog het bedrijf Durbuy Aventure over. De start van een hele reeks investeringen in onder meer hotels, restaurants en avonturenpark 'La Petite Merveille' , dat hij het nieuwe Disneyland noemde. Dit jaar nog raakte bekend dat Coucke ook bijna 12 miljoen euro in de Nederlandse skihallenuitbater SnowWorld stopt.

BELGA Coucke overschouwt Durbuy.