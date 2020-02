Coronavirus zet beurzen flink lager: Bel20 op laagste peil in bijna 4 jaar HLA

27 februari 2020

17u20

Bron: Belga, ANP 12 Economie De angst voor de economische gevolgen van het coronavirus heerst op de beursvloeren wereldwijd. De Bel20, de belangrijkste index van de Brusselse beurs, sloot 4,98 procent in het rood. Dat is het slechtste resultaat sinds 24 juni 2016, de dag na het brexit-referendum. AB InBev duikt naar laagste koers in meer dan 7 jaar tijd en daalt 10,97 procent. Ook de olieprijzen staan onder druk.

Rood, roder, roodst op de beurstabellen. Parijs (-3,9 procent), Londen (-3,7 procent), Frankfurt (-3,4 procent) en Milaan (-3,3 procent) staan op verlies. In Brussel weegt de optater voor AB InBev zwaar. De biergigant verloor vandaag ruim 10 procent. De publicatie van de jaarcijfers en verwachte winstdaling door het coronavirus sturen het aandeel naar de laagste koers sinds medio 2012. Concurrent Heineken zakte 2,3 procent in Amsterdam.

In de Verenigde Staten zijn de Dow Jones en de Nasdaq ruim 2 procent in het rood begonnen aan de dag.

De olieprijs is bij de opening van de Amerikaanse beurshandel meer dan 4 procent gedaald. Brent olie van de Noordzee voor levering in april kostte in Londen 51,27 dollar per vat, 4,04 procent minder dan de sluitingsprijs van woensdag. In New York kostte de Amerikaanse WTI-olie 46,31 dollar per vat, een daling met 4,97 procent

