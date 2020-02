Coronavirus zet beurzen flink lager: Bel20 5 procent in het rood, slechtste dagresultaat in bijna vier jaar HLA AW

27 februari 2020

17u20

Bron: Belga, ANP 24 Economie De angst voor de economische gevolgen van het coronavirus heerst op de beursvloeren wereldwijd. De Bel20, de belangrijkste index van de Brusselse beurs, sloot 4,98 procent in het rood. Dat is het slechtste resultaat sinds 24 juni 2016, de dag na het brexit-referendum. AB InBev duikt naar laagste koers in meer dan 7 jaar tijd en daalt 10,97 procent. Ook de olieprijzen staan onder druk.

Rood, roder, roodst op de beurstabellen. Parijs (-3,9 procent), Londen (-3,7 procent), Frankfurt (-3,4 procent) en Milaan (-3,3 procent) staan op verlies. In Brussel weegt de optater voor AB InBev zwaar. De biergigant verloor vandaag ruim 10 procent om af te sluiten op 55,10 euro. De publicatie van de jaarcijfers en verwachte winstdaling door het coronavirus sturen het aandeel naar de laagste koers sinds medio 2012. De omzet van het bedrijf daalde dit jaar van 53,0 miljard dollar naar 52,3 miljard dollar, ondanks een hoger verkocht volume aan bieren. Door uitzonderlijke elementen steeg de nettowinst niettemin van 4,4 miljard dollar naar 9,2 miljard dollar. Intussen stelt het bedrijf dat het in de eerste twee maanden van 2020 in China al 285 miljoen dollar aan opbrengsten misliep door de uitbraak van het coronavirus. Concurrent Heineken zakte 2,3 procent in Amsterdam.

In de Verenigde Staten zijn de Dow Jones en de Nasdaq ruim 2 procent in het rood begonnen aan de dag.

De olieprijs is bij de opening van de Amerikaanse beurshandel meer dan 4 procent gedaald. Brent olie van de Noordzee voor levering in april kostte in Londen 51,27 dollar per vat, 4,04 procent minder dan de sluitingsprijs van woensdag. In New York kostte de Amerikaanse WTI-olie 46,31 dollar per vat, een daling met 4,97 procent.

Winnaars

Toch waren er nog enkele winnaars. Acacia Pharma snelde 15,41 procent hoger tot 3,22 euro. Het Britse biotechbedrijf kreeg van de Amerikaanse toezichthouder FDA de toestemming om zijn middel Barhemsys tegen misselijkheid na een medische behandeling in de VS op de markt te brengen. Het schat dat er jaarlijks in de VS 16 miljoen mensen mee geholpen kunnen worden. De commercialisering begint in de tweede jaarhelft.

Engie ging eveneens tegen de stroom in met een winst van 2,33 procent bij een slotkoers van 16,00 euro. De nutsonderneming zag de omzet vorig jaar van 57,0 miljard euro naar 60,1 miljard euro klimmen. De nettowinst klokte af op 1,0 miljard euro. De aandeelhouders krijgen een dividend van 0,80 euro.

Van de Velde dikte 2,04 procent aan tot 25,05 euro. De lingeriefabrikant zag zijn omzet vorig jaar met 4,7 procent zakken tot 195,5 miljoen euro. De nettowinst daalde met 17 procent naar 21,2 miljoen euro. Het dividend voor de aandeelhouders bleef niettemin behouden op 1,03 euro. Het bedrijf gaat ook voor 15 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

