Coronavirus kost economie 2,4 miljard euro per week ttr

25 maart 2020

14u26

Bron: belga 0 Economie Het coronavirus zorgt voor een wekelijkse economische schade van 0,55 procent van het Belgisch bbp of 2,4 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Als de huidige situatie zes weken aanhoudt, kost dat onze economie 3,33 procent bbp of 14,5 miljard euro. "Dat overleven we wel", zegt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens.

Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder de impact. Indien de huidige situatie 12 weken of een kwartaal aanhoudt, dreigt een impact op ons bbp van 6 procent of een economische schade van 25 miljard euro. "Dan dreigen de economische gevolgen op lange termijn een stuk groter uit te vallen", waarschuwt Roosens.



Zwaar getroffen sectoren zijn natuurlijk de horeca, de luchtvaart en de evenementensector. De zwaarste factuur is evenwel voor de bouwsector. Als de huidige situatie zes weken aanhoudt, loopt de impact voor de bouw op tot 1,1 miljard euro.

Lees ook:

“We hebben de snelheid onderschat”: alles wat we nu écht weten (en wat nog niet) over Covid-19 (+)

Technisch werkloos, weggevallen flexijob: 3 Vlaamse gezinnen maken de rekening: “Eén maand lukt dit, maar twee wordt écht al lastig (+)