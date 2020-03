Coronavirus kost economie 2,4 miljard euro per week ttr

25 maart 2020

14u26

Bron: belga 0 Economie Het coronavirus zorgt voor een wekelijkse economische schade van 0,55 procent van het Belgisch bbp of 2,4 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Als de huidige situatie zes weken aanhoudt, kost dat onze economie bijgevolg 3,33 procent bbp of 14,5 miljard euro. “Dat overleven we wel”, zegt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens.

Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder de impact. Indien de huidige situatie 12 weken of een kwartaal aanhoudt, dreigt een impact op ons bbp van 6 procent of een economische schade van 25 miljard euro. “Dan dreigen de economische gevolgen op lange termijn een stuk groter uit te vallen”, waarschuwt Roosens. “Hoe sneller dit achter de rug is, hoe kleiner de economische impact”.

Zwaar getroffen sectoren zijn natuurlijk de horeca, de luchtvaart en de evenementensector. Cafés en restaurants mogen niet open blijven, dus presteren ze geen toegevoegde waarde. Het VBO schat de schade voor de horeca bij zes weken sluiting op een miljard euro, voor de evenementensector is dat 400 miljoen euro.

De zwaarste factuur is evenwel voor de bouwsector. Als de huidige situatie zes weken aanhoudt, loopt de impact voor de bouw op tot 1,1 miljard euro. Nochtans zijn de orderboekjes goed gevuld, maar de werven zijn vandaag moeilijk te organiseren door de regels van social distancing en het vervoer van bouwvakkers. Een aantal bouwbedrijven heeft het werk dan ook stilgelegd. “De tijdelijke werkloosheid in de sector bedraagt meer dan 50 procent”.

Ook de voedingsnijverheid krijgt klappen. Gehamster heeft wel gezorgd voor een stijgende verkoop in de supermarkten, maar de sector kan niet leveren aan de horeca en bedrijfsrestaurants, terwijl export moeilijk is en de uitval van het toerisme doorweegt. Vooral bier en chocoladeproducenten hebben het moeilijk. De toegevoegde waarde van de voeding zou over een periode van zes weken 40 procent lager liggen. De economische impact wordt geschat op 400 miljoen euro.

Andere sectoren die zwaar getroffen zijn, zijn bijvoorbeeld de interimsector, waar maar 45 procent van de uitzendarbeid actief is, of de reisbureaus, waar de toegevoegde waarde 60 procent daalt. Een cruciale sector als de groothandel draait dan weer op 70 procent van de normale activiteit, terwijl de voedingshandel - denk aan de supermarkten - zelf licht positieve cijfers optekent.

In sommige sectoren gaat men ook uit van een inhaaloperatie later dit jaar, zoals in de non-food handel, of de textiel-, hout- en meubelnijverheid.

Een krimp van onze economie in 2020 staat volgens Roosens dan ook “zo goed als vast”. De precieze omvang van die krimp zal afhangen van hoe lang de coronacrisis zal duren. Is dat zes weken, neemt de crisis een hap van 2 procent uit de groei, bij 12 weken 5 procent.

