Coronavirus dwingt China tot grootste experiment rond thuiswerk ter wereld

03 februari 2020

Bron: Time 0 Economie Thuiswerk is op dit moment in China geen privilege meer, maar een noodzaak. Daar heeft het coronavirus natuurlijk alles mee te maken. “Een unieke gelegenheid om thuiswerk op grote schaal te testen”, bevestigt een reclamebureau uit Shanghai aan het magazine Time.

In heel wat Chinese steden lopen de straten in het centrum leeg. Spooksteden zijn het geworden, omdat het coronavirus iedereen binnenhoudt. Voor bedrijven is het een enorme uitdaging om operationeel te blijven. Thuiswerk lijkt onvermijdelijk, onder meer voor reclamebureau Reprise Digital uit Shanghai met 400 werknemers. “Niet evident voor een creatief reclamebureau dat constant persoonlijke brainstorms houdt”, zegt manager Alvin Foo. “Dit zal voor ons een hoop videochats en telefoontjes betekenen.”

Op dit moment zijn er nog vele mensen op vakantie door het Chinees nieuwjaar, maar geleidelijk aan wordt het werk er toch hervat. Naar verwachting zal dat meer en meer thuiswerk met zich meebrengen. Het magazine Time bestempelt dit als het grootste thuiswerkexperiment ter wereld.

Bedrijven worstelen met hun aanpak van deze uitzonderlijke situatie. Time neemt het Hyatt-hotel in Peking als voorbeeld. Het liet een werkneemster weten dat ze nog langer dan voorzien thuis moest blijven werken. Eerst tot 3 februari, dan tot 5 en uiteindelijk tot de tiende. Elke ochtend moet ze haar werkgever laten weten waar ze zich bevindt en of ze koorts heeft.

Minder of meer productiviteit?

Sommige managers vrezen dat de productiviteit zal lijden onder het thuiswerk. Maar studies wijzen eerder op het tegendeel, zoals een onderzoek van Stanford University uit 2015 dat een het callcenter van een Chinees reisbureau onder de loep nam. De productiviteit bleek er met dertien procent te zijn gestegen door thuiswerk, omdat het personeel thuis minder pauzes nam en zich comfortabeler voelde.

De huidige situatie dwingt China nu om deze theorie op veel grotere schaal te testen. Maar aan de andere kant zijn er ook slachtoffers zoals bedrijven die co-working-kantoren aanbieden. Die schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond rond grote Chinese steden, omdat de huurprijzen van kantoren er de pan uitswingen. Zij teren net op het samen zijn van werknemers, wat nu niet gewenst is.

Het coronavirus is sowieso slecht nieuws voor de Chinese economie. “Het ergste moet nog komen”, verwacht Ting Lu, financieel analist van de Japanse holding Nomura. “We denken dat het coronavirus de Chinese economie op de korte termijn een grotere klap zou kunnen toebrengen, te vergelijken met SARS in 2003.”

Volgens Warwick McKibbon, professor economie aan de Australian National University in Canberra, kostte SARS de wereldeconomie 40 miljard dollar (36 miljard euro). Hij voorspelt dat het nieuwe coronavirus drie tot vier keer dat bedrag zal halen. “Paniek lijkt de economie het meest parten te spelen, meer dan het aantal doden”, meent McKibbon.