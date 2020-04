Coronavirus bedreigt 20 miljoen jobs in Afrika SVM

06 april 2020

16u41

Bron: Belga 0 Economie In Afrika worden mogelijk 20 miljoen jobs bedreigd door de coronapandemie. Dat blijkt uit een studie van de Afrikaanse Unie.



"Indien de huidige situatie verder duurt, worden op het continent bijna 20 miljoen jobs -zowel in de formele als in de informele sectoren- bedreigd", waarschuwen de onderzoekers. Landen die voor hun economie grotendeels afhangen van het toerisme of van olieproductie lopen het grootste risico, zeggen ze.

Realistisch versus pessimistisch

De 35 pagina's tellende studie schuift twee scenario's naar voor. In het eerste "realistische” scenario wordt aangenomen dat de pandemie tot in juli duurt en dat Afrika "niet al te erg getroffen wordt". Het tweede "pessimistische” scenario voorziet dat de crisis aanhoudt tot in augustus en dat het continent wel meer afziet. In beide gevallen valt de economische groei in Afrika met respectievelijk -0,8 pct en -1,1 pct negatief uit. Voor de coronacrisis het continent bereikte, voorzag de Afrikaanse Ontwikkelingsbank een groei van +3,4 procent voor 2020.

Vandaag werden in 51 Afrikaanse landen alles samen 9.198 gevallen van het coronavirus en 414 overlijdens geteld. Afrika lijkt tot hiertoe dus minder erg getroffen dan China, Zuid-Europa en de Verenigde Staten, maar het continent ondervindt wel al de economische gevolgen van de pandemie als gevolg van de handelsbetrekkingen die het met de getroffen regio's onderhoudt.

Financieel noodplan

De onderzoekers houden rekening met een daling met 35 procent van de import en export van Afrika. Een daling van de olieprijzen zal vooral landen als Nigeria of Angola treffen. “De beperkingen op het luchtverkeer kunnen de toeristische sector minstens 50 miljard dollar (46 miljard euro) en rechtstreeks en onrechtstreeks minstens 2 miljoen jobs kosten”, aldus de studie. “Naarmate de inkomsten dalen, zullen de Afrikaanse regeringen geen andere keuze hebben dan zich te wenden tot de internationale markten. Dat kan leiden tot een explosieve stijging van de schulden”, luidt het tot slot.

Sommige Afrikaanse leiders hebben hierop al geanticipeerd. Zo vroeg de Ethiopische premier Abiy Ahmed in maart al aan de G20 om een verlichting van de schulden van de meest kwetsbare economieën. Hij pleitte ook voor het opstellen van een financieel noodplan ter waarde van 150 miljard dollar (139 miljard euro).

