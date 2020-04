Coronacurve vlakt af, beurs veert op ADN

06 april 2020

11u59

Bron: Belga, ANP 0 Economie Beleggers zijn optimistisch na het nieuws dat de coronacurve in verschillende Europese landen lijkt af te vlakken. De Bel20-index stond kort na de start van de beurshandel al op 4 procent winst. Ook elders klimmen de beurzen weer hoger.

De Europese aandelenbeurzen staan maandag in het groen. De hoop op een afvlakking van het coronavirus, na een daling van het aantal besmettingsgevallen in enkele zwaar getroffen landen, gaf beleggers duidelijk weer moed. Verder ging de aandacht uit naar de ontwikkelingen op de oliemarkt, na het uitstel van de videovergadering van het oliekartel OPEC en bondgenoten.

In Brussel zijn de bank ING, technologiebedrijf Barco, vastgoedgroep WDP en staalbedrijf Aperam de uitschieters in de Bel20, met meer dan 7 procent winst op de tabellen. De Amsterdamse AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2,7 procent hoger op 484,24 punten. De MidKap won 2,9 procent tot 659,97 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 4 procent. De beurs in Milaan dikte 3,8 procent aan. In Japan sloot de Nikkei met 4,24 procent winst.

Verenigde Staten

De Amerikaanse president Donald Trump sprak zondag de hoop uit dat het coronavirus ook een “afvlakking” laat zien in sommige brandhaarden in zijn land. Ook vicepresident Mike Pence zei met enkele gouverneurs te hebben gesproken en ook die zien allemaal een trend van afvlakking van het longvirus. Het is afwachten hoe Wall Street gaat reageren.

De olieprijzen daalden intussen door het uitstel van de videovergadering van de olielanden over mogelijke productieverlagingen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent goedkoper op 27,54 dollar (25,46 euro). Brentolie kostte 2,7 procent minder op 33,19 dollar per vat (30,69 euro). De euro was 1,0797 dollar waard, tegen 1,0786 dollar op vrijdag.

