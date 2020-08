Coronacrisis treft baggeraar Jan De Nul: “Tientallen miljoenen verlies”

Woelige tijden bij baggeraar Jan De Nul: vijf maanden corona hebben er flink ingehakt. Wereldwijd hebben alle 133 werven last van vertraging. Arbeiders en ingenieurs raken nauwelijks nog ter plaatse of - erger nog - sommigen hebben maanden moeten wachten op een vlucht naar huis. Er zijn heel weinig nieuwe opdrachten en in het kantoor in Aalst vielen op afdelingen als aankoop, receptie en magazijn de eerste ontslagen. “Corona heeft ons al tientallen miljoenen gekost”, zegt bestuurder Dirk De Nul.

Jan De Nul is een naam als een klok in de baggerwereld, met een indrukwekkend internationaal visitekaartje. Op het portfolio staan onder meer de heraanleg van het Suezkanaal, de bouw van de haven van Takoradi in Ghana en de realisatie van sluizencomplexen aan het Panamakanaal. De omzet gaat al vele opeenvolgende jaren voorbij de kaap van 2 miljard euro, maar corona slaat diepe wonden. Bij Jan De Nul werken ongeveer 6.000 mensen, ongeveer 2.000 in ons land, van wie bijna 900 in het kantoor in Aalst.

“Het grootste probleem is dat we heel veel moeite hebben om mensen af- en aan te vliegen”, zegt bestuurder Dirk De Nul. “Kijk, bij ons kan één ploeg pas naar huis, zodra er zekerheid is dat een andere ploeg aan boord kan. Zo’n wissel moet dus exact op hetzelfde moment gebeuren, we kunnen ons niet permitteren dat een ploeg aankomt, als de andere nog niet is vertrokken, anders hebben we meteen een tekort aan bemanning. Dat vergt dus een heel strikte timing en wanneer je dan plots wordt geconfronteerd met quarantainemaatregelen, dan kan heel je schema de prullenbak in. Om je een voorbeeld te geven: in Ghana moeten ploegen eerst in quarantaine vooraleer ze naar huis kunnen, maar dat geldt ook voor ploegen die aankomen. Ik daag u uit om dat te plannen!”

We hebben 133 werven, maar de problemen zijn overal dezelfde, er is geen enkele werf helemaal stil gevallen, maar ze hebben allemaal vertraging opgelopen. In sommige landen mogen we met geen schepen in de haven liggen en moeten we voor anker blijven. Dat kost alleen maar geld Dirk De Nul

“Er zitten nog mensen op schepen die al in de maand mei hadden moeten terugkeren naar huis. Ik hoef je niet uit te leggen hoe de gemoedstoestand aan boord is”, zegt De Nul. “Gelukkig zijn die mannen wel wat gewoon. Veertig jaar geleden waren de uitzendtermijnen in de koopvaardij één, twee en zelfs drie jaar, eigenlijk wist je nooit wanneer je naar huis kon. De baggeraars zijn op dat vlak veel gestructureerder. In het begin van mijn carrière was het 58 dagen op en 28 dagen thuis; tegenwoordig is het vaak 42 op en 42 af. Maar wie nu 42 dagen gewend is en dat ziet aangroeien naar 60 en zelfs 120, dan is dat absoluut niet fijn. Sommigen hadden een vakantie met de familie gepland, en dat valt allemaal in het water.”

Veel werfschepen dobberen inmiddels werkloos rond voor de kust van een exotisch land. “We hebben 133 werven, maar de problemen zijn overal dezelfde. Er is geen enkele werf helemaal stil gevallen, maar ze hebben allemaal vertraging opgelopen”, vervolgt De Nul. “In sommige landen mogen we met geen schepen in de haven liggen en moeten we voor anker blijven. Dat kost alleen maar geld.”

De Nul kan geen exact cijfer plakken op de verliezen van de voorbije vijf maanden. “Omdat we het nog niet allemaal becijferd hebben, maar het gaat ongetwijfeld over tientallen miljoenen”, zegt hij. “We proberen zoveel mogelijk orde in de chaos te krijgen, maar dat is ontzettend moeilijk met regels die in elk land elke dag veranderen.”

Tijdelijke werkloosheid

Ook bij Jan De Nul zijn vele werknemers niet ontsnapt aan het regime van tijdelijke werkloosheid. Een aantal werknemers kreeg te horen dat er wegens werkvermindering voor hen geen plaats meer is. Anderen, veelal expats, kozen er dan weer zelf voor om niet meer zo ver van hun gezin weg te gaan. “Wanneer zoveel schepen stil liggen, dan is er ook minder werk in Aalst”, legt Dirk De Nul uit. “Er zijn minder inkomende en uitgaande zendingen en leveringen, vandaar dat we een aantal mensen in de magazijnen hebben laten gaan. Er is in deze crisis aan de diensthoofden gevraagd om de bezetting te bekijken, maar in een groot bedrijf als het onze heb je altijd wel verloop en is het normaal dat er mensen weggaan en bijkomen.”

Ook de nieuwbouw op de site langs de Tragel staat on hold. “Die wordt met minstens een jaar vertraagd en ook dat komt puur door corona”, zegt De Nul. “Het voordeel van deze pandemie is dat we kunnen nadenken over hoe we onze kantoren in de toekomst moeten organiseren. Niemand weet hoelang dit gaat duren, maar we weten wel dat het opnieuw kan gebeuren. Het heeft geen zin om in een hoekje te zitten huilen, maar de nabije toekomst stemt me wel wat somber.”

