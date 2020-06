Coronacrisis spijst de voedingsomzet van Colruyt ttr

16 juni 2020

19u36

Bron: belga 6 Economie Retailer Colruyt heeft in het gebroken boekjaar tot eind maart de omzet 1,6 procent zien stijgen. De winst ging bijna 13 procent hoger. De covid-19-crisis, die uitbrak aan het einde van het boekjaar, duwde de omzet van de voedingsverkoop hoger. Het brutodividend stijgt met 4 cent tot 1,35 euro, meldt het bedrijf dinsdag nabeurs.

Enkele elementen bemoeilijken de vergelijking met de cijfers van twaalf maanden eerder. Door de coronacrisis verwerkten de voedingswinkels hogere volumes, maar bij non-food, foodservice en de verkoop van brandstoffen was er dan weer een omzetdaling. Voorts speelt onder meer een wijziging van boekhoudregels alsook Frankrijk, waar het voorgaande boekjaar eenmalig 15 maanden telde. Ook is voortaan de vorig jaar overgenomen winkelketen Fiets! in de cijfers opgenomen.

Colruyt noteerde een omzet van 9,58 miljard euro, een stijging met 1,6 procent. Op vergelijkbare basis, waarbij rekening gehouden wordt met die verschillende eenmalige elementen, geeft dat een stijging met 1,7 procent. De winst landde op 431 miljoen euro, maar de toename is wel voornamelijk te danken aan de eenmalige elementen. De vergelijkbare winst lag maar 8 miljoen hoger op 380 miljoen euro.

Omzet

De omzet van de detailhandel steeg 1,5 procent tot 7,9 miljard euro. De voedingsverkoop profiteerde van de Covid-19-crisis, en het bijhorende hamsteren in de beginperiode. De omzet van keten Colruyt in België en Luxemburg steeg 2,2 procent, maar vergelijkbaar was er maar 0,7 procent stijging. De omzet van de Okay-, Bio-Planet en Cru-winkels ging 6 procent hoger - zonder Covid-19 was dat maar plus 3,1 procent.

De non-foodretailomzet steeg met 6,7 procent. In dit stijgende cijfer is weliswaar voortaan Fiets! opgenomen. Bij Dreamland en Dreambaby bleef de omzet nagenoeg stabiel, "als gevolg van de verplichte non-food winkelsluitingen vanaf 18 maart". Zonder corona is er sprake van 4,4 procent omzetstijging.

Colruyt geeft nog geen prognoses voor 2020-2021. Die zal het bedrijf toelichten op de algemene vergadering eind september.