Corona kost Europese luchtvaartbedrijven miljarden aan omzet

Natasja de Groot

05 maart 2020

11u11

Het coronavirus raakt de Europese luchtvaartsector hard. Dit jaar lijdt de sector tot bijna 44 miljard dollar, 39 miljard euro, verlies als gevolg van de virusuitbraak. Dat blijkt uit een nieuwe raming van de internationale brancheorganisatie IATA, die tijdens een bijeenkomst in Singapore bekend werd gemaakt. Wereldwijd wordt de omzetschade geraamd op 63 tot 113 miljard dollar of zo'n 56 tot 101 miljard euro.

Nu reizigers uit angst voor het coronavirus hun reis uitstellen of annuleren, hebben verschillende luchtvaartbedrijven al noodmaatregelen getroffen. Vooral vluchten van en naar China worden momenteel door het virus hard geraakt, maar de epidemie en daarmee de problemen verspreiden zich ook in rap tempo naar andere regio’s.

IATA schetste in een update over de marktverstoringen een aantal scenario’s. In het gunstigste geval zou de verspreiding van het virus relatief snel kunnen worden ingedamd. De vraag naar tickets zou in dit geval met zo’n 11 procent inzakken, wat zal resulteren in een impact op de omzet van 63 miljard dollar. Een derde daarvan komt op rekening van China, waar de omzet bijna een kwart lager zal zijn.

De klap voor Italië is met een geraamde omzetdaling van 24 procent, in dezelfde orde van grootte. In Europa, exclusief de grote economieën Duitsland, Frankrijk en Italië, zal de omzet van de luchtvaartsector 7 procent dalen.

Kwart minder passagiers

In een tweede scenario wordt uitgegaan van een uitgebreide verspreiding van het virus in alle markten waar momenteel minstens tien besmette gevallen bekend zijn. In dat geval zal de passagiersstroom in Europa ook bijna een kwart inzakken. Dat gaat dan om Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, Noorwegen, Spanje, Zwitserland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

In Azië is de impact vergelijkbaar, aangezien daar nu al sprake is van grote verstoringen. In Noord-Amerika zadelt het virus de maatschappijen in het zwartste scenario op met een omzetverlies van dik 21 miljard dollar, aldus IATA. Alles bij elkaar zakt de omzet wereldwijd naar schatting met 113 miljard dollar in.

Noodmaatregelen bij maatschappijen

IATA-baas Alexandre de Juniac benadrukt dat veel luchtvaartmaatschappijen hun capaciteit verminderen en noodmaatregelen treffen om de kosten te verlagen. De dalende olieprijs, die sinds begin dit jaar al 13 dollar per vat goedkoper is, betekent wel een verlichting van de kerosinefactuur. Maar voor luchtvaartmaatschappijen die zich via hedging ingedekt hebben tegen een stijgende olieprijs, blijft de impact bepekt. IATA spreekt over “een bijna ongezien effect” van het coronavirus en roept de overheden op om met steunmaatregelen over de brug te komen.

Zo hebben KLM, Lufthansa en EasyJet een vacaturestop ingesteld, niet-noodzakelijke investeringen uitgesteld en medewerkers gevraagd om vakantiedagen op te nemen.

Meerdere maatschappijen hebben daarnaast het mes gezet in vluchten naar Italië, nu er nauwelijks nog reizen worden geboekt naar het Zuid-Europese land. Onder andere KLM en United Airlines proberen klanten te verleiden om alsnog te boeken door omboekingskosten kwijt te schelden en de ticketprijzen te verlagen.

Brussels Airlines

Ook Brussels Airlines zag een sterke daling in de vraag naar vluchten in Europa door Covid-19. Daardoor zegt de maatschappij ook genoodzaakt te zijn om het vluchtaanbod te herzien en eventuele economische maatregelen te onderzoeken. Zo zijn een aantal vluchten op bepaalde routes al uitgedund, om de economische schade van het virus te beperken.

Vanochtend werd bekend dat het coronavirus al het eerste slachtoffer heeft gemaakt in de luchtvaartbranche. De Britse maatschappij Flybe heeft uitstel van betalingen aangevraagd. De maatschappij verkeerde al langer in financiële problemen maar het coronavirus gaf het laatste zetje.