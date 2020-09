Corona knabbelt ook aan eindejaarspremies: tijdelijke werkloosheid heeft nog tijdlang financiële gevolgen

De toverformule om bedrijven financiële ademruimte te geven in deze coronacrisis was de tijdelijke werkloosheid. Tijdens de lockdown in april belandden 1,2 miljoen mensen in het systeem. Maar ook deze zomer werd er nog volop op ingezet: in juli ging het om 400.000 werknemers. Intussen zijn het er alweer een stuk minder, want de voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid zijn sinds 1 september strenger geworden.

Tijdelijke werkloosheid heeft evenwel gevolgen voor de eindejaarspremie. Voor veel werknemers wordt het een stuk minder - maar niet voor iedereen. "Er bestaat geen algemene wet voor eindejaarspremies, dat is geregeld binnen sectoren en bedrijven", zegt Geert Vermeir van hr-dienstverlener SD Worx. "Stel: je bent een arbeider en je buurman, ook een arbeider, heeft hetzelfde maandloon als jij. Toch kan hij een andere premie krijgen. Hij kan bijvoorbeeld actief zijn in de metaalsector en onder een heel ander paritair comité vallen."

Véértiende maand

De verschillen in regels rond de 'dertiende maand' gaan ver, zegt Vermeir. "In sommige sectoren betaalt de werkgever de eindejaarspremie, in andere wordt die uitgekeerd door een sociaal fonds. En er zijn ook sectoren waar er gewoon géén premie is. Dan is er niks afgesproken." Ook tussen bedrijven uit dezelfde sector kunnen er verschillen zijn. "Het is niet omdat de sector het niet heeft afgesproken, dat het bedrijf het niet aan zijn werknemers gunt. En er bestaan firma's die een hoger bedrag toekennen dan door de sector is bepaald. Het gebeurt niet vaak, maar soms is er sprake van een veertiende maand. Dat gaat dan om bedrijven met voldoende budgettaire middelen, waarbij er tijdens de sociale onderhandelingen nog een extraatje is uitgekomen."

Gevolg: of een afwezigheid, zoals een tijdelijke werkloosheid, impact heeft op die premie, verschilt van sector tot sector - al is in de zwaar getroffen horeca al afgesproken dat er niet getornd wordt aan de dertiende maand. "Er bestaan tal van formules", aldus Vermeir. "Bij het aanvullend paritair comité voor bedienden wordt tijdelijke werkloosheid niet gelijkgesteld met werken - dat wordt dus afgetrokken van je eindejaarspremie. Maar er zijn ook tussenmogelijkheden. In sommige sectoren wordt tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld, maar dan voor een maximum van twee maanden. Of alleen bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen en niet door overmacht."

Moeizame onderhandelingen

SD Worx krijgt ook steeds meer vragen over welke invloed de tijdelijke werkloosheid heeft op de vakantierechten in 2021. "In ons land krijg je vakantiegeld en vakantiedagen naargelang wat je het jaar ervoor hebt gepresteerd", zegt Vermeir. "Dat is dus de hamvraag: hebben we nog recht op een volle vakantie als we twee of drie maanden tijdelijk werkloos zijn geweest? Daar bestaan wel algemene regels rond: wie voor 30 juni tijdelijk werkloos is geworden als gevolg van corona, zal daar geen impact van ondervinden. Dat geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden. Die regel is echter op 1 juli vervallen. De sociale partners onderhandelen hierover, maar die gesprekken verlopen moeizaam - ook al omdat we met een regering zitten die op haar laatste benen loopt. Het gaat dus nog even duren vooraleer dat duidelijk wordt. Maar op dit moment geldt dat wie na 1 juli werkloos was door corona volgend jaar minder vakantiedagen en minder vakantiegeld zal hebben."

Simulatie toont: bedienden zijn zwaarst getroffen

We maakten een simulatie van drie beroepen uit verschillende sectoren en paritaire comités. Als zij twee maanden technisch werkloos geweest zijn, zien we dat de gevolgen zwaar verschillen.

Kelner : geen effect

Paritair comité: 302 horeca

Brutoloon: € 2.500

Eindejaarspremie: €2.500 bruto

"De horeca is natuurlijk heel zwaar getroffen door corona, met heel veel tijdelijke werkloosheid", zegt Geert Vermeir van SD Worx. "Nu nog zitten er veel horecamensen - die meestal een arbeiderscontract hebben - in dat regime. In hun CAO staat evenwel dat tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld wordt met arbeidsprestaties leveren. Ze krijgen dus dezelfde eindejaarspremie als wanneer ze alle dagen gewerkt zouden hebben."

Bediende in metaalsector : -€300

Paritair comité: 209

Brutoloon: € 3.600

Eindejaarspremie: €3.300 bruto

"Bedienden uit de metaalsector hebben geen gelijkstelling voor tijdelijke werkloosheid, omdat dit systeem vóór corona bij hen maar zelden voorkwam. Nu heeft men in het paritair comité 209 dit jaar een CAO afgesloten: er is geen gelijkstelling bij tijdelijke werkloosheid, maar de werkgever wordt wel verplicht om boven op de eindejaarspremie 7,50 euro bruto te betalen per dag tijdelijke werkloosheid door corona, en dit gedurende maximaal 65 arbeidsdagen. Een tussenoplossing dus, want er is wel sprake van een dertiende maand. Als we in dit voorbeeld uitgaan van 40 dagen tijdelijke werkloosheid, dan komt dat neer op 300 euro. Pas op: dat wordt niet 100% zo uitgerekend, daar bestaan programma's voor."

IT-bediende : -€600

Paritair comité 200 (aanvullend paritair comité voor bedienden)

Brutoloon: € 3.600

Eindejaarspremie: €3.000 bruto

"Dit gaat over een grote groep van bedienden, 400.000 in totaal, met onder meer consultancybedrijven, IT, bouw, telecommunicatie, enzovoort. Voor het paritair comité 200 is er geen enkele gelijkstelling voor tijdelijke werkloosheid. Bij de berekening van de eindejaarspremie wordt dus rekening gehouden met afwezigheden. Er bestaat een hele lijst met welke soorten afwezigheid gelijk worden gesteld met werken en welke niet. Tijdelijke werkloosheid wordt niet gelijkgesteld. Als de bediende dus twee maanden tijdelijk werkloos is geweest, gaan er twee twaalfden brutoloon af."