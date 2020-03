Corona duwt Belgische groei naar laagste peil in zeven jaar IB

03 maart 2020

04u44

Bron: Belga 0 Economie De snelle verspreiding van het ­coronavirus in Europa heeft zware gevolgen voor de Belgische economie. Drie van de vier grootbanken verlagen hun groeivooruitzichten voor 2020, blijkt vandaag uit een rondvraag van De Tijd. De gemiddelde groeiprognose van de vier banken zakt van 1 naar 0,8 procent. Het is van 2013 geleden dat de economische groei in ons land zo laag was.

Jan Van Hove, de hoofdeconoom van KBC, merkt op dat er twee redenen zijn waarom hij de groeiprognose voor de Belgische economie verlaagt naar 0,8 procent. "De grote economische impact van het virus in Italië en Duitsland heeft een negatieve invloed op onze export. België is kwetsbaar voor een verstoring van de internationale aanvoerlijnen. ­Bovendien weegt het coronavirus op het consumentenvertrouwen. Daardoor zal de groei van de consumptie zwak zijn."

"De aanvoer uit China is ontwricht", onderstreept ING-econoom Philippe Ledent. "Bovendien worden meer en meer evenementen geschrapt. We verwachten een krimp van de economie in het eerste kwartaal en ongeveer een nulgroei in het tweede." ING verlaagt zijn groeiprognose naar 0,7 procent.

Annelore Van Hecke, econome van Belfius, is wat minder somber. "Ons basisscenario gaat ervan uit dat men het virus relatief snel onder controle krijgt en dat er enkel een impact is in het eerste kwartaal. ­Bovendien is het consumentenvertrouwen nog steeds relatief hoog. We verlagen onze groeiprognose naar 1 procent."

BNP Paribas Fortis stelde twee weken geleden al zijn groeiraming bij naar 0,7 procent en sluit een verdere verlaging niet uit.