Corona duwt acht op de tien werknemers in sociaal isolement

21 september 2020

09u01

Bron: belga 4 Economie Acht op de tien werknemers signaleren een afname van de sociale interactie op het werk tijdens de crisis. Dat blijkt uit een studie van StepStone in samenwerking met KU Leuven. De onderzoekers besluiten uit het onderzoek dat de Covid-19-crisis vooral de motivatie van werknemers aantast, maar op zeer uiteenlopende wijze: 25 procent krijgt een meer stimulerende job, terwijl 17 procent een minder stimulerende invulling van de job krijgt.

Met thuiswerk als de nieuwe norm hebben de sociale contacten een klap gekregen, volgens een duidelijke meerderheid van de respondenten. Een grote meerderheid van 78 procent zegt dat de sociale interactie op het werk is afgenomen tijdens de coronacrisis. Het belangrijkste gevolg van de Covid-19-crisis is dus het risico om eenzaam en sociaal geïsoleerd te worden. Volgens ongeveer de helft van de respondenten (50,6 procent) is de sociale interactie zelfs drastisch afgenomen. Voor 16,7 procent bleven de sociale contacten echter gelijk - en voor 5,3 procent namen ze zelfs toe.

De evolutie van de werkdruk en de autonomie op het werk was veel minder uniform. Op de vraag of de werkdruk is toegenomen, antwoordt 41 procent van de respondenten positief.



Ook op het gebied van de autonomie op het werk is een grote verscheidenheid aan uitkomsten vastgesteld. Een grote meerderheid van de respondenten (63,7 procent) meldt hier geen enkele verandering. Voor bijna een kwart van de respondenten (24,5 procent) is de autonomie op het werk sinds het begin van de crisis in maart afgenomen. Voor 11,6 procent is de zelfstandigheid op het werk echter toegenomen.

De studie waar 2.845 respondenten aan deelnamen, werd uitgevoerd in samenwerking met de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. De gegevens werden verzameld via een online enquête tussen 28 juli en 9 augustus 2020.