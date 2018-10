Corinne Vigreux werd miljonair met TomTom: "We hebben duizenden huwelijken gered" Lorianne Van Gelder

08 oktober 2018

15u47

Bron: Het Parool 0 Economie Corinne Vigreux (53) groeide op in een arme buitenwijk van Lyon. Een schril contrast met wat ze later bereikte: ze begon TomTom en werd miljonair. Nu is er haar programmeerschool Codam. "Ik doe dit niet voor mezelf."

Zesentwintig jaar geleden richtte een clubje van vier een bedrijf op. Ze zaten in een kantoortje in Hoofddorp, begonnen er met wat softwareontwikkeling.

Dat bedrijf groeide uit tot navigatiegigant TomTom met een omzet van meer dan een miljard euro per jaar.



Corinne Vigreux had Harold Goddijn, nu haar echtgenoot, ontmoet via haar werk bij palmtopcomputermaker Psion. Goddijns vrienden, Peter-Frans Pauwels en Pieter Geelen, sloten zich aan.



Met zijn vieren stonden ze aan de wieg van het bedrijf dat in 2005 naar de beurs ging en van hen in een klap miljonairs maakte. Ze werken er alle vier nog steeds.



Had u verwacht dat TomTom zo groot zou worden?

"Nee, eerlijk, echt niet. In geen miljoen jaar had ik verwacht dat het zo enorm zou worden."

