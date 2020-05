Coolblue zoekt panden voor nieuwe fysieke winkels in België HR

20 mei 2020

17u13

Bron: Belga 2 Economie Webwinkel Coolblue behoudt ondanks de coronacrisis het vertrouwen in de winkelstraat. Het bedrijf wil dit jaar het aantal fysieke winkels met de helft opvoeren. In 2020 mikt de onlineverkoper van elektronica en witgoed op de opening van zes nieuwe winkels in Nederland en België, onder meer in Brussel.

De fysieke winkels zijn bedoeld als aanvulling op de webwinkels, waar klanten bijvoorbeeld willen uitproberen hoe nieuwe apparaten bevallen. De eerste van de zes aangekondigde nieuwe winkels opende woensdag de deuren in het centrum van het Nederlandse Leiden. Zo komt de teller op 13 ‘bakstenen’ winkels. Eind dit jaar moeten er dat 18 zijn.

Binnenkort komt daar nog de nieuwe, aangekondigde, ‘flagshipstore’ in Brussel bij. Voor de vier overige nieuwe winkels die Coolblue in 2020 wil openen, is het bedrijf nog op zoek naar geschikte locaties in beide landen, verduidelijkt de woordvoerster. Hoeveel winkels er in België er precies gaan komen en op welke plek, kan het bedrijf vandaag nog niet zeggen. “Het valt of staat bij het vinden van de juiste panden.”

Locaties

Coolblue zoekt geschikte winkelpanden van meer dan duizend vierkante meter, zegt medeoprichter Pieter Zwart van Coolblue in het persbericht. “Hiervoor richten we ons niet alleen op steden waar we nog geen winkel hebben, zoals bijvoorbeeld Almere, Breda en Hasselt, maar kijken we ook naar steden waar we al zitten, zoals bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam.”

Coolblue geeft geen cijfers vrij over het aandeel van de fysieke winkels in de omzet. Webwinkels zijn een positieve uitzondering in het winkellandschap. Waar de lockdownmaatregelen zwaar wogen op de verkopen van veel fysieke winkels, namen de online-aankopen een hoge vlucht.

