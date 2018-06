Coolblue sluit honderden aparte webshops SVM

Bron: Belga 0 Economie De Nederlandse online winkel Coolblue stopt met zijn meer dan 300 kleinere webwinkeltjes. Zij gaan op in de algemene site van de webshop. Dat moet het bedrijf minder complex maken. Ook wil Coolblue de systemen achter de winkel meer automatiseren.

De vele webwinkeltjes van de online winkel leiden voortaan bezoekers automatisch door naar de hoofdsite van Coolblue. "Zo komt de klant sneller bij het juiste product", aldus Coolblue.

"Het overgaan naar één domein was best spannend", zegt oprichter Pieter Zwart. "De commerciële consequenties zijn gigantisch groot: nu kunnen we sneller gaan automatiseren en doorontwikkelen."

Coolblue werd in 1999 opgericht en groeide uit tot een van de grootste onlinewinkels van Nederland en België. Het bedrijf begon met heel specifieke domeinnamen zoals laptopshop.nl, in de hoop dat die hoog zouden scoren bij zoekopdrachten. Voor elke groep producten kwam er een nieuwe shop bij en uiteindelijk had Coolblue meer dan driehonderd aparte webwinkels.

Naast de online winkel zijn er intussen zes fysieke winkels in Nederland en drie in België.