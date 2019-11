Continental wil wereldwijd 5.500 banen schrappen kg

20 november 2019

16u02

De Duitse autotoeleverancier Continental, die een fabriek heeft in Mechelen, wil wereldwijd 5.500 banen schrappen tegen 2028, zo werd vandaag bekend. Het bedrijf verwijst voor de beslissing naar de conjuncturele vertraging en de dalende vraag naar verbrandingsmotoren.

Met het oog op jaarlijkse besparingen van 500 miljoen euro vanaf 2023 gaat Continental onder meer stoppen met de fabricatie van hydraulische componenten voor diesel- en benzinemotoren, nu de autosector steeds meer richting elektrisch evolueert.

Continental stelt wereldwijd meer dan 240.000 mensen tewerk. Van het banenverlies zouden 4.600 jobs betrekking hebben op vijf fabrieken: drie in Duitsland, een in de Verenigde Staten en een in Italië.

Continental wil zich focussen op de "activiteiten van groei en van de toekomst", zoals de fabricatie van banden of de zelfrijdende en geconnecteerde auto. Het bedrijf maakte onlangs een nettoverlies voor het derde kwartaal bekend van 1,99 miljard euro, door de waardevermindering van bepaalde activiteiten getroffen door een dalende markt door de brexit en handelsconflicten.