Consumentenvertrouwen VS zakt weg door coronavrees KVE

27 maart 2020

17u27

Bron: ANP 0 Economie Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in maart hard gedaald, voornamelijk als gevolg van het rondwarende nieuwe coronavirus. Volgens een definitief cijfer van de Universiteit van Michigan gaat het deze maand om de sterkste daling sinds oktober 2008.

Door de crisis liggen grote delen van het openbare leven in de VS plat. Het aantal werklozen in het land loopt hard op. Dat doet het vertrouwen van consumenten geen goed.

De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging naar een stand van 89,1 tegen 101 in februari. De graadmeter ging daarmee iets harder omlaag dan economen hadden verwacht. Zij rekenden op een stand van 90. Een maand eerder was nog sprake van de op één na hoogst stand ooit. De sterke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en goedkope brandstof zorgden toen voor een optimistische stemming.

Lees ook:

VS stevent recht op catastrofe af: “Ik heb mijn partner nooit eerder zien huilen, nu stroomden de tranen over zijn wangen” (+)