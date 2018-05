Consument wil duurzame handel maar is niet bereid ervoor te betalen IB

31 mei 2018

06u47

Bron: Belga 0 Economie Consumenten willen duurzame handel, maar slechts vijf procent van hen is bereid om daar extra voor te betalen. Dat is een van de conclusies van een bevraging die handelsfederatie Comeos liet uitvoeren bij 1.000 personen.

"Consumenten verwachten van de handelssector niet dat die zich bezighoudt met maatschappelijke projecten", zei CEO Dominique Michel gisterenavond tijdens een viering van de veertigste verjaardag van Comeos. "Ze willen vooral dat de handelssector geen onterechte reclame maakt, voedselverspilling tegengaat en goede informatie geeft aan de consument", aldus Michel.

Prioriteiten voor duurzaamheid zijn voor de consument een aanbod van ecologische producten, gezonde producten en een goede omgang met zijn persoonlijke gegevens.

Drie grote groepen

Opvallend is dat consumenten opgedeeld kunnen worden in drie grote groepen. Eén groep is heel erg geïnteresseerd in duurzaamheid en let er actief op. Het gaat daarbij vooral om vrouwen, 55+ en Nederlandstalig. Een tweede groep heeft interesse voor duurzaamheid, maar is er niet fanatiek mee bezig. En een derde groep, vooral mannen, jonger dan 25 en Franstalig, is er helemaal niet mee bezig.

De handel is de grootste private werkgever in België, goed voor 11 procent van het bruto binnenlands product.